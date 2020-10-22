OM legt Friese gemeenten strafbeschikkingen op na kappen van bomen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twee gemeenten in Friesland strafbeschikkingen in de vorm van geldboetes opgelegd. 'Het gaat om de gemeente Smallingerland en de gemeente Weststellingwerf die respectievelijk boetes van in totaal 6500 euro en 4000 euro moeten betalen. De gemeenten hebben bomen gekapt in strijd met de Omgevingswet', zo meldt het OM donderdag.

Omgevingsvergunning

In 2025 en 2026 zijn door de FUMO, de omgevingsdienst in Friesland, drie processen-verbaal ingeleverd bij het OM. Na onderzoek van de FUMO, onder leiding van het Functioneel Parket, is gebleken dat er bij het kappen van bomen in het buitengebied van de gemeenten niet is gehandeld conform de wet- en regelgeving uit de Omgevingswet.

'Geen kapmelding gedaan'

Op twee afzonderlijke momenten in maart 2025 en februari 2026 zijn respectievelijk in de gemeente Smallingerland en de gemeente Weststellingwerf bomen gekapt zonder ten minste vier weken voor aanvang een kapmelding te doen bij het bevoegd gezag: de provincie Friesland. Daarmee hebben de gemeenten de Omgevingswet overtreden. Beide gemeenten krijgen daarvoor een geldboete van 4000 euro opgelegd.

Smallingerland

Op een later moment zijn er in Smallingerland ook bomen gekapt bij de uitbreiding van een industrieterrein. Daarbij is, zonder voorafgaande toestemming, afgeweken van de vergunningsaanvraag en niet tijdig aan de provincie gemeld dat er gestart zou worden met het kappen. Hiervoor is aan de gemeente een geldboete van 2500 euro opgelegd.

Meldplicht

De wetgever heeft bepaald dat de bosoppervlakte in Nederland niet mag afnemen. Daarom is een meldplicht bij de Provincie ingesteld voor het kappen van bomen in het buitengebied. De provincie kan het kappen verbieden of een herplantplicht opleggen. Het kappen van bomen in strijd met de meldplicht, is strafbaar. Wanneer er meer gekapt wordt dan toegestaan, kan dat bijvoorbeeld negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de bodem.