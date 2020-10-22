Drie doden door illegale pillen op websites, politie verricht drie aanhoudingen

Drie mensen overleden

De drie verdachten zijn aangehouden in een onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) onder gezag van het Landelijk Parket (LP). 'Het drietal wordt verdacht van het opzettelijk verkopen van voor de gezondheid schadelijke producten, die de dood van drie personen tot gevolg hebben gehad', zo meldt de politie. De drie verdachten zitten in beperking en worden op 23 oktober voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Drie mensen overleden door illegale online pillenverkoop

Dit deden de verdachten via webshops, waarop ze onder andere harddrugs en vervalste pillen met daarin levensgevaarlijke middelen verkochten. Het onderzoek bij de LO startte naar aanleiding van eerdere onderzoeken. In korte tijd zijn drie mensen overleden na het nemen van pillen die eruitzagen als oxycodon, maar in werkelijkheid nitazenen bevatten. Ze kochten de pillen kort voor het overlijden op slaappillen.net of regioapp.net.

Aanhoudingen en doorzoekingen

De aangehouden verdachten zijn een 35-jarige man uit gemeente Westland, een 39-jarige man uit Rotterdam en een 66-jarige man uit Den Haag. Het drietal wordt verdacht van het aanbieden, verkopen en leveren van illegale medicijnen die hebben geleid tot de dood van drie personen. Zij zouden een rol hebben gespeeld in het bouwen en onderhouden van de offline gehaalde websites en beheerden het klantencontact. Op vijf locaties zijn doorzoekingen gedaan. Het gaat om drie woningen, één opslagbox in Den Haag en één werklocatie in Bergschenhoek. Hierbij zijn onder andere cryptowallets, contant geld en goederen van waarde in beslag genomen.

Servers offline gehaald

Het rechercheteam werkte tijdens het onderzoek samen met diverse specialismen en kreeg onder andere bijstand van digitaal specialisten van het Team High Tech Crime. Door intensieve samenwerking zijn er ook meerdere servers offline gehaald. De servers en de data zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

30 websites offline gehaald

Met het uit de lucht halen van de 30 illegale websites, beperkt de politie de mogelijkheid voor het aankopen van medicijnen. Met de aanhoudingen wordt een cruciale schakel uit het criminele netwerk gehaald. In verschillende onderzoeken en politie-eenheden hebben al acties plaatsgevonden op locaties van waaruit illegale medicijnen en andere verdovende middelen werden verhandeld. Daarbij werden illegale medicijnen en verdovende middelen in beslaggenomen.

Risico’s illegale medicatie: Nitazenen vele malen sterker dan oxycodon

De afgelopen jaren zijn er meerdere dodelijke slachtoffers gevallen na het gebruik van bijvoorbeeld tabletten die eruit zagen als oxycodon-tabletten, maar die niet door de apotheek zijn verstrekt. Uit forensisch onderzoek blijkt dat het gaat om medicatie, waarbij sprake is van nitazenen in plaats van oxycodon. Dit zijn synthetische opioïden die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Nitazenen zijn vele malen sterker dan oxycodon. Dat maakt het risico op een overdosering groot en dat is levensgevaarlijk.

'Gebruik van deze medicatie is levensgevaarlijk'

De medicatie die op websites worden verkocht mogen enkel op voorschrift van een huisarts worden voorgeschreven en enkel door een apotheek worden verstrekt. De offline gehaalde websites die medicatie aanbieden doen dit illegaal. Hoewel de websites er betrouwbaar uitzien, is het gebruik van die medicatie levensgevaarlijk. Daarom benadrukken politie en OM het advies om niet zonder tussenkomst van een huisarts medicijnen te bestellen en dit enkel via een apotheek te doen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor het gebruik van medicijnen die online worden aangeboden. Heeft u online medicatie gekocht? Gebruik het niet en neem contact op met arts of apotheek.

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