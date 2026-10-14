Nederlanders willen helpen bij hartstilstand, maar twijfelen aan voorbereiding eigen buurt

Veel Nederlanders willen helpen als iemand in hun buurt een hartstilstand krijgt. Bijna drie op de vier zeggen dan zelf in actie te komen. Toch vindt slechts een kwart dat hun eigen buurt goed is voorbereid op zo'n noodsituatie. Dat blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Univé onder 1.105 Nederlanders. Vooral over de aanwezigheid van mensen die kunnen reanimeren en het gebruik van een AED bestaat onzekerheid. Univé Buurtfonds en de Hartstichting zetten zich daarom samen in om buurten hartveiliger te maken, onder meer door AED's en reanimatietrainingen mogelijk te maken.

Ruim vier op de vijf Nederlanders vinden het belangrijk om te weten hoe ze kunnen helpen als iemand een hartstilstand krijgt. Toch weet slechts de helft wat ze in zo'n situatie moeten doen. Ook over de hulp die in de eigen buurt beschikbaar is, bestaat onzekerheid. Zo weet minder dan een derde bij welke buren of buurtgenoten ze terechtkunnen als iemand gereanimeerd moet worden. Slechts 4 procent van de ondervraagden is aangemeld als burgerhulpverlener.

Tegelijkertijd is het vertrouwen in de onderlinge betrokkenheid groot. Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat buurtbewoners elkaar helpen wanneer iemand een hartstilstand krijgt. Meer dan de helft vindt bovendien dat bewoners samen verantwoordelijk zijn om hun buurt zo hartveilig mogelijk te maken.

AED gebruiken blijft uitdaging

Ook bij het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) is er een verschil tussen bereidheid en kennis. Bijna twee derde van de Nederlanders zegt in een noodsituatie zelf een AED te durven gebruiken. Toch weten slechts twee op de vijf hoe ze het apparaat moeten bedienen. Ruim de helft weet waar in de eigen buurt een AED te vinden is. De resultaten laten zien dat veel Nederlanders bereid zijn om te helpen, maar dat kennis en voorbereiding niet altijd vanzelfsprekend zijn. Juist bij een hartstilstand is het belangrijk dat omstanders snel weten wat ze kunnen doen.

Samen de buurt hartveiliger maken

"Als iemand een hartstilstand krijgt, wil je dat er mensen in de buurt zijn die weten wat ze moeten doen. Uit dit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders graag willen helpen, maar niet altijd weten hoe. Daar kunnen we samen iets aan veranderen. Kijk bijvoorbeeld eens waar de dichtstbijzijnde AED hangt, volg een reanimatiecursus of meld je aan als burgerhulpverlener. Ga ook met je buren in gesprek over hoe jullie elkaar kunnen helpen. Zo zorgen we er samen voor dat meer mensen weten wat ze moeten doen als iedere seconde telt", vertelt Sophie Oostveen, projectmanager bij Univé Buurtfonds.

Univé Buurtfonds en Hartstichting helpen buurten voorbereiden

Univé Buurtfonds werkt samen met de Hartstichting om buurten beter voor te bereiden op een hartstilstand. Samen met buurtbewoners en de Hartstichting maakte Univé Buurtfonds in 2026 tot nu toe de plaatsing van 304 AED's mede mogelijk. Ook werden vanuit deze samenwerking dit jaar 119 reanimatietrainingen voor buurtbewoners gegeven. Met deze initiatieven helpen de organisaties buurtbewoners om zelf in actie te komen en samen te zorgen voor een omgeving waarin bij een hartstilstand snel hulp kan worden geboden.