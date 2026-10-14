Griepprik gaat weer van start

Veel mensen krijgen vanaf oktober een uitnodiging voor de griepprik in de brievenbus. De griepprik is bedoeld voor mensen die extra risico lopen op ernstige ziekte door griep. Zij kunnen de prik gratis halen bij hun huisarts of zorginstelling. De uitnodiging komt later dan normaal, omdat de levering van de vaccins een paar weken vertraging had.

De meeste mensen worden niet erg ziek door griep. Maar er zijn ook veel mensen die wel een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden. Met de griepprik kunnen zij zich hiertegen beschermen. Na vaccinatie heeft iemand gemiddeld 40% minder kans om door griep in het ziekenhuis te belanden.

Wie krijgt een uitnodiging voor de griepprik?

De volgende mensen krijgen een uitnodigingsbrief om de griepprik te halen bij hun huisarts of zorginstelling:

Mensen van 60 jaar en ouder

Mensen met een kwetsbare gezondheid

Mensen die in een verpleeghuis wonen

Griepprik voor zwangeren

Ook zwangeren en pasgeboren baby’s kunnen erg ziek worden door griep. Daarom mogen zwangeren de griepprik halen als zij tussen 15 oktober en 1 maart 22 weken of langer zwanger zijn. Hiermee beschermen zij zichzelf én hun baby tegen ernstige ziekte door griep.

Zwangeren kunnen een afspraak maken bij het consultatiebureau voor de griepprik. Dit kan tegelijk met de 22-wekenprik tegen kinkhoest. Het is veilig om beide prikken tegelijk te krijgen.

Griepprik voor mensen die in de zorg werken

De griepprik verkleint de kans dat iemand anderen met griep besmet. Voor mensen die in de zorg werken is dit extra belangrijk, omdat zij veel in contact komen met kwetsbare patiënten en cliënten. Daarom krijgen mensen die in de zorg werken het advies om de griepprik te halen. Dat kan via hun werkgever.

Griepprik voor mensen die met dieren werken

Krijgt iemand op hetzelfde moment griep én vogelgriep? Dan kan er een nieuwe virusvariant ontstaan die besmettelijker en ziekmakender is voor mensen. De kans hierop is heel klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn. Daarom is de griepprik dit najaar ook beschikbaar voor mensen die meer kans hebben op vogelgriep. Bijvoorbeeld mensen die werken met pluimvee, varkens, wilde vogels of wilde zoogdieren. Zij ontvangen geen uitnodiging, maar mogen zelf een afspraak maken bij de huisarts voor een gratis griepprik.

Pneumokokkenprik

Sommige mensen krijgen dit najaar ook een uitnodiging voor de pneumokokkenprik. Dit geldt voor mensen geboren in:

1948, 1949, 1950, 1951 of 1952

1966

De pneumokokkenprik beschermt tegen ernstige ziekte door pneumokokken, zoals longontsteking. Mensen kunnen de griepprik en de pneumokokkenprik veilig op hetzelfde moment krijgen.