Update: Patiënt die ebolavirus had nu negatief getest en ontslagen uit LUMC

De patiënt met het ebolavirus, die op donderdagavond 1 oktober was opgenomen in het LUMC, heeft het ziekenhuis verlaten. 'De patiënt is negatief getest op het ebolavirus. Dat betekent dat de patiënt het ebolavirus niet meer heeft en niemand meer kan besmetten. De patiënt heeft het ziekenhuis veilig verlaten', zo meldt het LUMC zaterdag.

WHO-richtlijnen gevolgd

'Het ontslag is met inachtneming van de internationale WHO-richtlijnen verlopen', aldus het LUMC.

Update donderdag 1 oktober - 22:00 uur

De patiënt die besmet is met het ebolavirus is aangekomen in het LUMC. De patiënt is opgenomen op de high level isolation unit.

Donderdag 1 oktober - 13:15 uur

De patiënt was als hulpverlener werkzaam in de Democratische Republiek Congo. De patiënt is daar ziek geworden en wordt met een speciale vlucht naar Nederland gebracht. De patiënt wordt geïsoleerd en volgens de geldende voorzorgsmaatregelen naar het LUMC vervoerd. In het LUMC wordt de patiënt in strikte isolatie verpleegd.

Goed voorbereid

De afdeling waar de patiënt wordt opgenomen, is voorbereid op de opvang van patiënten met ernstige infectieziekten. Tijdens de behandeling van een patiënt met een verdenking op een ernstig besmettelijke ziekte in het LUMC worden alle voorzorgsmaatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen. Naast isolatiekamers voor patiënten zijn alle beschermingsmiddelen voor onze medewerkers aanwezig.

Behandeling in strikte isolatie

De behandeling vindt plaats in strikte isolatie, waarbij de daarvoor geldende protocollen gevolgd worden. Het LUMC beschikt over gespecialiseerde isolatiefaciliteiten. Om goed voorbereid te zijn en blijven, wordt regelmatig geoefend op de komst van patiënten met (mogelijk) ernstige ziektes.