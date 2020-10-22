Grote schade aan woning in Maastricht door brand

Door nog onbekende oorzaak is woensdagavond in Maastricht brand uitgebroken bij een woning aan de Laurent Polisstraat. 'De woning raakte hierdoor flink beschadigd', zo meldt de politie donderdag.

Bewoners niet thuis

Bij de politie en de brandweer kwamen woensdag 21 oktober rond 23:40 uur meldingen binnen van een woningbrand. 'De woning is hierdoor ernstig beschadigd geraakt. Gelukkig raakte niemand gewond. De bewoners waren op dat moment niet thuis', aldus de politie.

Instortingsgevaar

Het beschadigde huis is nu afgezet met hekken en wordt bewaakt door de politie. Specialisten doen onderzoek naar mogelijk instortingsgevaar. Wanneer het veilig is om naar binnen te gaan, wordt door de Forensische Opsporing onderzoek gedaan in de woning. Dit kan nog enkele dagen duren.

Buurtonderzoek

Op dit moment vindt een buurtonderzoek plaats in de omgeving van de woning. Op die manier hoopt de politie een beeld te krijgen van wat er gisteravond gebeurd is. Het onderzoeksteam is op zoek naar getuigen die gisteravond in de buurt van de Laurent Polisstraat mogelijk iets verdachts gezien hebben.

