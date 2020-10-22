Ruim 3.000 kg zwaar illegaal vuurwerk gevonden na tip, verdachte aangehouden

Woensdag 21 oktober nam de politie aan de Werfweg in Lelystad zo’n 3.000 kilo aan illegaal vuurwerk in beslag. 'Een 33-jarige man is als verdachte aangehouden, nadat de politie een anonieme melding ontving. Sinds 1 augustus is bezitten, kopen of het afsteken van vuurwerk een misdrijf', zo meldt de politie donderdag.

Explosief gevaar geweken

In totaal is rond de 3.000 kilo vuurwerk in beslag genomen en veilig afgevoerd. 'Het gaat om zwaar vuurwerk zoals cobra’s, shells en nitraten. De explosieven bevatten een grote hoeveelheid, zeer explosief flitspoeder. De opslag van zulke hoeveelheden vuurwerk brengt ernstige risico’s met zich mee voor omwonenden en voorbijgangers. Door de inbeslagname van de partij vuurwerk is het directe explosiegevaar op deze locaties geweken', aldus de politie.

Verdachte (33) aangehouden

Nadat we de anonieme melding ontvingen over het bezit van en de handel in illegaal vuurwerk is direct actie ondernomen. We hebben een grote hoeveelheid vuurwerk aangetroffen in een bedrijfspand aan de Werfweg. In de woning van de verdachte zijn daarnaast ook kilo’s vuurwerk in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verder onderzoek en verhoor.