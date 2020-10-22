Nog steeds hoop om Heulmeisje na 50 jaar naam terug te geven

Zaterdag 24 oktober 2026 is het vijftig jaar geleden dat het Heulmeisje dood werd aangetroffen in de bosschages van parkeerplaats de Heul langs de A12 bij Maarsbergen. De politie doet vanaf 1976 onderzoek naar wat deze jonge vrouw is overkomen en uiteraard ook wie zij is.

Sinds jaren is het coldcaseteam van de politie-eenheid Midden-Nederland verantwoordelijk voor dit onderzoek. En niet alleen dat, het hele team voelt zich ook zeer betrokken en zijn gebrand om antwoorden te vinden. Alle mogelijke middelen en onderzoeksmogelijkheden zijn in de loop van de jaren uitgevoerd en waar nodig wederom met nieuwe technieken opnieuw onderzocht.

DNA

De afgelopen twee jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest. Zo is haar DNA verbeterd naar de huidige maatstaven. Dit is een ontwikkeling die bij veel coldcases terugkerend wordt ingezet. Met dit verbeterde DNA-profiel is verwantschapsonderzoek verricht in de DNA-databank voor strafzaken, in de hoop dat een match met een familielid naar voren zou komen, wat richtinggevend kan zijn naar de identiteit van het Heulmeisje. Dit heeft (nog) niet geleidt tot de identiteit van het Heulmeisje.

Ook op dit moment doet het NFI nog onderzoek naar het verkrijgen van een beter beeld van de uiterlijke kenmerken van het Heulmeisje. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van het opgewaardeerde DNA-profiel.

In kist herbegraven

Nooit had zij een eigen grafkist. Daarom heeft de forensisch coördinator van het coldcaseteam voor haar een grafkist gemaakt, waarin zij in april 2026 is herbegraven. Hoewel haar naam nog ontbreekt, is en blijft het coldcaseteam hoopvol. Er blijven tips binnenkomen, die worden allemaal onderzocht. Daarnaast hopen wij dat in de toekomst het zoeken in particuliere databanken voor coldcase mogelijk wordt gemaakt.