Eerste operatie met voelende operatierobot

Foto: Foto: Meander. Enkele OK-assistenten die met de robot werken, met Eveline van Zuijlen in het midden

Meander Medisch Centrum voert op donderdag 29 oktober als een van de eerste ziekenhuizen in Europa operaties uit met Force Feedback, een nieuwe functie van de operatierobot Da Vinci 5. Dankzij deze innovatie kan de chirurg tijdens de operatie beter voelen hoeveel kracht hij uitoefent op weefsel. Dat maakt opereren nauwkeuriger en dit levert sneller herstel op voor patiënten.

De nieuwe Force Feedback-functie geeft de chirurg tijdens een robotoperatie direct terugkoppeling over trek- en duwkrachten op het lichaam. Hierdoor kan voorzichtiger en preciezer worden geopereerd. Weefsel raakt minder beschadigd en de kans op bloedverlies neemt af.

Dat kan voordelen hebben voor patiënten, zoals minder pijn na de operatie, een sneller herstel en een kortere ziekenhuisopname. Ook kan de operatieduur op termijn mogelijk afnemen. Daardoor is minder narcose nodig.

Voorloper in robotchirurgie

Meander ontving in oktober 2025 als eerste ziekenhuis in Nederland twee exemplaren van de Da Vinci 5-operatierobot, ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Intuitive. Daarmee liet het ziekenhuis, dat sinds 2011 met een operatierobot werkt, zijn voortrekkersrol op het gebied van innovatieve chirurgie zien.

Sindsdien zijn al meer dan 800 operaties uitgevoerd met de Da Vinci 5. De robot wordt ingezet binnen de maag-, darm- en oncologische chirurgie, gynaecologie en urologie. De ervaringen zijn positief en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van robotgeassisteerde chirurgie in Nederland en Europa.

Kenniscentrum

Chirurgen en hoogleraren Esther Consten en Ivo Broeders ontvangen sinds de komst van de Da Vinci 5 veel belangstellende collega- medisch specialisten uit de hele wereld die kennis over robotchirurgie willen opdoen. Ook hebben ze al zo’n 50 collega’s opgeleid om met de operatierobot te kunnen werken. Broeders: “We willen dat Meander een kenniscentrum wordt, voor iedereen die met robotchirurgie te maken heeft”.

Boost voor OK-assistenten

Ook voor OK-assistenten geeft het werken met de operatierobot een boost. Eveline van Zuijlen, operatieassistent: “‘Robotchirurgie maakt ons werk als operatieassistenten uitdagend. De chirurg opereert vanuit een console, een soort cockpit enkele meters van de operatietafel, terwijl wij aan tafel bij de patiënt staan. Wij krijgen daar precies mee wat er met de patiënt gebeurt. Dat maakt dat we veel verantwoordelijkheid hebben. Bij elke vernieuwing zijn wij als operatieassistenten vanaf het begin betrokken en krijgen we training.”

Slimmer opereren met behulp van data

Naast de nieuwe voeltechnologie maakt de Da Vinci 5 gebruik van geavanceerde data-analyse. Het systeem kan inzichten benutten uit duizenden vergelijkbare operaties wereldwijd. Daardoor kan de chirurg de ingreep steeds beter uitvoeren, op basis van ervaringen over de hele wereld.

Deze technologie wordt onder meer gebruikt bij operaties aan de endeldarm, dikke darm, prostaat, het middenrif en de bekkenbodem. Door de combinatie van robottechnologie, data en chirurgische expertise kunnen operaties steeds nauwkeuriger en veiliger worden uitgevoerd.

Met een van de eerste Europese operatie waarbij de nieuwe force feedback-functie wordt gebruikt, zet Meander opnieuw een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van innovatieve en patiëntgerichte zorg.

