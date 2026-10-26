maandag, 26. oktober 2026 - 19:10 Update: 26-10-2026 19:11
Grote hoeveelheid grondstoffen synthetische drugs aangetroffen Tilburg
Tilburg
De politie heeft maandag 26 oktober een grote hoeveelheid grondstoffen aangetroffen die gebruikt worden voor de productie van synthetische drugs. Het gaat om enkele duizenden kilo’s. De grondstoffen werden gevonden in een pand aan de Goirkestraat in Tilburg
Er is nog niemand aangehouden. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en Forensische opsporing (FO) zullen verdergaan met het onderzoek en de spullen zullen getransporteerd en vernietigd worden.
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