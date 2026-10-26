Politie doet onderzoek naar brand autosloperij

Bij een autosloperij aan de Bleiswijkseweg in Zoetermeer brak zondagochtend 25 oktober brand uit. Omdat brandstichting niet kan worden uitgesloten, is de politie een onderzoek gestart.

Even voor 07.00 uur werd melding gemaakt van de brand. Al snel werd groot opgeschaald om de brand te bestrijden en te voorkomen dat het oversloeg naar andere panden. Er zijn vier personen naar het ziekenhuis vervoerd omdat zij rook hadden ingeademd. Een NL Alert is verstuurd vanwege de rookontwikkeling.

Oorzaak niet bekend

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, brandstichting is één van de mogelijke scenario’s. Om dat goed in kaart te brengen, is de politie een onderzoek gestart.