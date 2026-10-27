Alle kippen op zorgboerderij Noord-Holland geruimd vanwege vogelgriep

In het Noord-Hollandse Middelie is vogelgriep vastgesteld op een zorgboerderij. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 150 kippen op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) dinsdag.

Beperkingszone

Er wordt een beperkingszone ingesteld van 10 km, bestaande uit een beschermingszone met een straal van 3 km, en een bewakingszone van 10 km. In de 1, 3- en 10-kilometerzone rondom deze besmette locatie bevinden zich geen andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.