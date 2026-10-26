Dacia opent de orderboeken voor de volledig nieuwe Striker

Dacia opent de orderboeken voor de nieuwe Striker. Het nieuwe C-segmentmodel combineert de veelzijdigheid van een gezinsauto, de robuustheid van een SUV en de functionaliteit van een stationwagon. De nieuwe Dacia Striker is in Nederland leverbaar vanaf € 28.400,- en verkrijgbaar met drie verschillende aandrijflijnen en drie uitrustingsniveaus.

De naam 'Striker' heeft een universele betekenis: ‘een slag toebrengen’ of ‘het doel raken’. Met de Striker betreedt Dacia een nieuw segment zonder afstand te nemen van de waarden die het merk groot hebben gemaakt: eenvoud, robuustheid, efficiëntie en bereikbaarheid.

Drie uitvoeringen

De nieuwe Dacia Striker is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: essential, expression en limited edition.

De essential biedt direct een zeer complete standaarduitrusting. Tot de voorzieningen behoren onder meer LED-koplampen, een 10,1-inch multimediascherm met draadloze Apple CarPlay™ en Android Auto™, een 7-inch digitaal instrumentenpaneel, achteruitrijcamera, parkeersensoren achter, cruise control, automatische verlichting en diverse rijhulpsystemen zoals lane keeping assist en Active Emergency Braking. De essential is leverbaar vanaf € 28.400,- en wordt gecombineerd met de mild hybrid-G 140 aandrijflijn.

De expression voegt extra comfort en uitstraling toe met onder meer 17-inch lichtmetalen 'TERGAN'-wielen, dual-zone automatische airconditioning, elektrisch inklapbare buitenspiegels, een met TEP-leder bekleed stuurwiel en een verhoogde middenconsole met geïntegreerde armsteun. De expression is leverbaar vanaf € 33.000,- en wordt aangeboden met de hybrid 155 aandrijflijn.

Bovenaan het gamma staat de limited edition. Deze uitvoering onderscheidt zich met een nog rijkere uitrusting, waaronder 19-inch lichtmetalen 'DARSANA'-wielen, een elektrisch bedienbare achterklep met handsfree functie, verwarmbare voorstoelen, verwarmbaar stuurwiel, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met verstelbare lendensteun, around view camera, parkeersensoren vóór en achter, blind spot warning en een mediasysteem met geïntegreerde navigatie. De limited edition is leverbaar vanaf € 36.000,- met de hybrid 155 aandrijflijn en vanaf € 37.800,- als hybrid 150 4x4 EDC.

Drie geëlektrificeerde aandrijflijnen

De mild hybrid-G 140 vormt de toegang tot het Striker-gamma. Deze aandrijflijn combineert een 140 pk sterke turbomotor met 48V mild-hybridtechnologie én de mogelijkheid om op LPG te rijden. Daarmee profiteert de bestuurder van lage gebruikskosten, een grote actieradius en de flexibiliteit van twee brandstoffen. De mild hybrid-G 140 is exclusief beschikbaar op de essential.

De hybrid 155 combineert de voordelen van een hybride aandrijflijn met een systeemvermogen van 155 pk. Dankzij de hybride aandrijflijn kan de Striker in de stad tot 80 procent van de rijtijd volledig elektrisch rijden, zonder dat opladen nodig is. De hybrid 155 is verkrijgbaar op de uitvoeringen expression en limited edition.

Voor klanten die regelmatig een aanhanger trekken, wintersportbestemmingen bezoeken of vaker van het asfalt afwijken, biedt Dacia de hybrid 150 4x4 met automatische transmissie. Deze nieuwe aandrijflijn combineert een 140 pk sterke 1,2-liter mild-hybrid benzinemotor op de vooras met een elektromotor met een piekvermogen van 31 pk op de achteras. Dankzij deze opzet beschikt de Striker over vierwielaandrijving wanneer extra grip nodig is, terwijl het systeem onder normale omstandigheden kan functioneren als een efficiënte 4x2. In de rijmodi Auto, Eco en Snow schakelt de vierwielaandrijving automatisch in zodra de omstandigheden daarom vragen. De hybrid 150 4x4 EDC is exclusief voorbehouden aan de limited edition.

Een innovatief 'hybride' designconcept

De Dacia Striker is ontworpen voor prestaties en perfecte aerodynamica. Het exterieur verenigt horizontale lijnen, geïnspireerd op de elegante vormen van sedans en stationwagens, met verticale contouren die kenmerkend zijn voor een SUV-design.

Het ontwerp is opgebouwd rond één centraal element: een strakke schouderlijn die de lichtunits voor en achter met elkaar verbindt en de carrosserie als geheel structureert. Deze lijn vormt de ruggengraat van het design en maakt de dubbele aard van de auto duidelijk zichtbaar.

Boven de schouderlijn zijn de contouren vloeiend en aerodynamisch. De voorruit, de langgerekte daklijn en de hellende achterruit vormen samen een slank en dynamisch profiel. Dit deel sluit aan op de merkwaarde Essential but Cool: eenvoudig, helder en efficiënt, met inspiratie uit de wereld van sedans en stationwagens.

Onder de schouderlijn zijn de vormen gestructureerder en robuuster. De oppervlakken zijn verticaler, met royale bodemvrijheid en krachtige proporties. Daarmee benadrukt de Striker zijn stabiliteit en zijn Robust & Outdoor-karakter, geïnspireerd op SUV-kenmerken.

De geïntegreerde dakrails geven de carrosserie een functionele outdoor-afwerking, zonder de samenhang en de vloeiende vorm van het ontwerp te onderbreken.

De Striker is het eerste model met de nieuwe T-vormige LED-lichtsignatuur van Dacia. Die bevindt zich op de vier hoeken van de auto. De signatuur sluit naadloos aan op het exterieurdesign en geeft de voor- en achterzijde een duidelijke structuur met verticale en horizontale lijnen.

Aan de voorzijde is de lichtsignatuur geïntegreerd in een glanzend zwarte grille met de iconische “Dacia Link” in het midden. De grille loopt over de volledige breedte van de auto en benadrukt de brede, krachtige uitstraling. De royale voorbumper versterkt dat effect.

Aan de achterzijde is dezelfde aanpak zichtbaar. De lichtsignatuur is opgenomen in een brede zwarte strip, waardoor een sterke visuele samenhang met de voorkant ontstaat. De strip draagt de naam 'Dacia' in reliëf en accentueert de verticale lijnen van de onderste achterklep. Zo wordt het robuuste karakter van de Striker ook van achteren benadrukt.

De nieuwe Dacia Striker is vanaf nu te bestellen bij de Nederlandse Dacia-dealers. Prijzen beginnen bij € 28.400,- voor de Striker essential mild hybrid-G 140.

