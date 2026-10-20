Wintertijd: veel files in november

Met het ingaan van de wintertijd op zondag 25 oktober gaat het wegverkeer de drukste tijd van het jaar tegemoet. Oorzaak: veel aanbod, slecht weer en donkere spitsen. Het grote verkeersaanbod komt omdat er weinig mensen op vakantie zijn of een dagje vrij nemen. Door slecht weer pakt men bovendien minder vaak de fiets.

Meer ongelukken

November levert de meeste files én ongelukken op, blijkt uit cijfers van ANWB Verkeersinformatie. De afgelopen vier jaar gebeurden er gemiddeld ruim 25% meer ongelukken in de maand ná het ingaan van de wintertijd dan in de maand ervóór.

Recordspitsen

Vorig jaar stonden er in de Top 10 drukste spitsen van het jaar vijf spitsen in november. De ochtendspits op dinsdag 28 oktober, net na het ingaan van de wintertijd, was de drukste ochtendspits in 2025 (1178 km file), o.a. door veel ongelukken. Automobilisten stonden vorig jaar het langst in de file op donderdagavond 27 november toen er om 17.30 uur in totaal 1218 kilometer file stond.



In 2025 waren oktober en november samen goed voor bijna een kwart van de totale filezwaarte (lengte x duur) van het hele jaar. ANWB Verkeersinformatie kijkt hierbij naar ochtend- en avondspitsen en in de tussenliggende periode (overdag) op doordeweekse dagen.

Minder recreatieverkeer

De spitsen op dinsdag en donderdag waren de afgelopen jaren ook in november het drukste. Overdag (tussen de spitsen door) is er in november juist wat minder verkeer op de weg. Er is dus méér woon-werkverkeer maar mínder recreatieverkeer onderweg.