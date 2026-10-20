Aanhoudingen Floradorp na inzet politie-eenheden

De politie heeft vanavond in Floradorp, in Amsterdam-Noord, twee aanhoudingen verricht. Een man (39) werd aangehouden voor het gooien van vuurwerk richting politiemensen, een jongen (14) vanwege openlijke geweldpleging

De afgelopen dagen vonden er verschillende incidenten plaats in de wijk. Ook vanavond was korte tijd rumoerig in Floradorp. Om die reden werd er opgeschaald met inzet van agenten en eenheden als de Aanhoudingseenheid, en stond ook de ME paraat. Een groepje buurtbewoners verzamelde zich aan het einde van de middag rond de Sneeuwbalstraat. Ze staken vuurwerk af en stichtten kleine brandjes op de weg. Later op de avond werd er ook stenen en glaswerk gegooid richting de politie. De inzet van vanavond leidde tot twee aanhoudingen. Daarna keerde de rust terug.

Onrustige dagen

De afgelopen week waren er diverse kleine brandjes, vernielingen en barricades in Floradorp. Op woensdag en donderdag leidde dat tot confrontaties met de politie. Er werden stenen, flessen en bouwmateriaal richting de hulpdiensten gegooid en er zijn vernielingen gepleegd in de buurt. De ME heeft daarop moeten ingrijpen om de rust terug te laten keren.

Afgelopen weekend is in de nasleep van deze ongeregeldheden een verdachte via de supersnelrechtzitting veroordeeld tot werk- en celstraf en zijn twee minderjarigen doorverwezen naar bureau HALT.