Vrijdag kans op storm met zware windstoten

Vrijdag is in Nederland kans op storm met zware windstoten. Of het daadwerkelijk tot storm komt, hangt af van de koers van een depressie die vanuit het zuidwesten richting Nederland trekt.

De week is rustig begonnen en vooral dinsdag is er veel zonneschijn, maar vanaf woensdag verandert het weerbeeld al geleidelijk. Er zijn regenachtige perioden en de zuidwestenwind trekt aan naar windkracht 3 tot 6. Donderdagmiddag gaat het tijdelijk minder hard waaien.

Vrijdag mogelijk windkracht 9 aan de kust

Vrijdag is de kans op veel wind het grootst. Een depressie trekt vanuit het zuidwesten richting Nederland. De exacte koers is nog onzeker en allesbepalend voor de uiteindelijke windkracht.

Als de depressie vanuit het Kanaal over de Noordzee trekt, komt Nederland precies in het zwaarste windveld te liggen. In dat geval is het goed mogelijk dat een windkracht 9 aan de kust wordt gemeten. Als windkracht 9 gemiddeld over een heel uur wordt gemeten is vrijdag officieel sprake van een storm. De laatste keer dat het in Nederland stormde was precies een jaar geleden, tijdens storm Benjamin.

Naast een hoge gemiddelde windkracht kunnen zware windstoten voorkomen. De kustprovincies maken kans op windstoten van 80 tot 105 km/uur. In het binnenland zijn windstoten van 60 tot 75 km/uur mogelijk.

Bij deze windsnelheden kunnen takken afbreken en losse voorwerpen wegwaaien. Het is dus verstandig om losse voorwerpen vast te maken en uit de buurt van bomen te blijven. Daarnaast kan het verkeer hinder ondervinden, vooral fietsers en hoge voertuigen.

Om de hoge windsnelheden daadwerkelijk te bereiken moet de depressie dus wel langs Nederland trekken en of dat gebeurt is nog onzeker. Er zijn ook berekeningen waarbij de depressie over Ierland trekt en Nederland met minder wind te maken krijgt. Dan is het nog wel onstuimig, maar is van een storm geen sprake.

Ook zondag mogelijk veel wind

Na vrijdag blijft het onstuimig. De zuidwestenwind voert regelmatig storingen aan en zaterdagavond lijkt opnieuw een depressie dichtbij Nederland te komen. Hoe hard het dan gaat waaien, is nog erg onzeker. Pas in de loop van volgende week lijkt het weer rustiger te worden.

Bron: Weeronline