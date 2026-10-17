Maandverwachting: grote kans op zacht en wisselvallig herfstweer

De kans op vroeg winterweer is voorlopig klein en de komende weken lijken vooral in het teken te staan van zacht en wisselvallig herfstweer. Na enkele koelere dagen wordt het tijdens de laatste week van oktober opnieuw warmer met flink wat buien, en ook november lijkt warmer te verlopen dan gebruikelijk.

Eerst enkele koelere dagen

De komende dagen waait de wind uit het oosten en wordt tijdelijk droge en iets koelere lucht aangevoerd. De maximumtemperaturen komen uit tussen 11 en 15 graden, rond of net iets onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar. In de nachten kan het in het binnenland lokaal afkoelen tot dichtbij het vriespunt. Op een paar buien in het weekend na, is het een aantal dagen vaak droog en vrij zonnig.

Eind oktober weer zachter en natter

In de nieuwe week draait de wind echter alweer vrij snel naar het zuiden tot zuidwesten en stroomt zachtere en vochtigere lucht binnen. De laatste week van oktober lijkt daardoor warmer te verlopen dan gebruikelijk, met mogelijk temperaturen van ruim 15 graden. Daarbij neemt de wisselvalligheid toe en trekken regelmatig buien of neerslaggebieden over het land.

Ook november waarschijnlijk zacht en wisselvallig

Voor november tonen de signalen op dit moment ook een warmer verloop dan gebruikelijk. Overdag wordt het waarschijnlijk 10 tot 15 graden en ook 's nachts blijft de temperatuur vaak ruim boven het vriespunt.De wind komt waarschijnlijk vaak uit het zuidwesten, waardoor we opnieuw flink wat regen kunnen verwachten van tijd tot tijd. Ook kan het soms flink waaien, maar of het ook tot een herfststorm komt is nu nog niet te zeggen.

De onzekerheid voor november is wel groot. Een klein deel van de berekeningen laat een noordelijke of oostelijke wind zien, waarmee koudere lucht kan worden aangevoerd. Deze berekeningen zijn echter duidelijk in de minderheid. De kans op vroeg winterweer blijft daarmee voorlopig klein.