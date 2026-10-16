Weekend verloopt koeler met buien en kans op grondvorst

Na enkele warme en zonnige najaarsdagen wordt het dit weekend aanzienlijk koeler, met zaterdag 13 of 14 graden en zondag 11 tot 13 graden. Vooral in de kustgebieden komen buien voor en in de nacht naar zondag is lokaal grondvorst mogelijk.

Vrijdagmiddag trekken vanuit het westen buien over het land en neemt de wind tijdelijk flink toe. Daarna draait de wind naar het noordwesten en stroomt koelere lucht Nederland binnen.

Zaterdag buien en stevige noordenwind

Achter de regen van vrijdagmiddag draait de wind naar het noordwesten. Hierdoor stroomt aanzienlijk koelere lucht ons land binnen. Zaterdagmiddag komen de maxima daardoor uit op 13 à 14 graden. Na de afgelopen dagen is dat voor veel mensen even wennen, maar eigenlijk zijn het voor halverwege oktober geen gekke temperaturen. Maxima van 14 of 15 graden zijn namelijk normaal.

De gevoelstemperatuur komt vooral aan de kust nog iets lager uit door een stevige noordenwind. Daar is de wind namelijk (vrij) krachtig met windkracht 5 of 6. In het binnenland is de wind matig, kracht 3 of 4.

Verder is er zaterdag een afwisseling van wolken, zon en buien. De meeste buien zijn voor de kustregio’s bestemd, maar ook in het binnenland is het verstandig om de radar in de gaten te houden voor wie droog op pad wil.

Frisse zondag

In de nacht naar zondag zijn er heldere perioden en koelt het flink af. De minima liggen tussen 3 en 7 graden op ooghoogte. Aan de grond is het nog kouder en is lokaal zelfs een beetje vorst mogelijk.

Zondagmiddag komt de temperatuur nog iets lager uit dan op zaterdag. De maxima liggen namelijk tussen 11 en 13 graden. Dat is dus ook wat frisser dan normaal voor halverwege oktober. Het lijkt er nu op dat de zon vooral ’s ochtends nog wel schijnt en de bewolking in de middag toeneemt. Vooral het zuiden en de kustgebieden maken daarbij kans op wat regen, maar ook elders is een bui mogelijk.

Droog begin van komende week

Na het weekend draait de wind naar het oosten waarmee droge lucht wordt aangevoerd. De zon krijgt veel ruimte en de neerslagkansen zijn klein. De maxima liggen rond 15 graden. Vanaf woensdag is weer meer kans op regen.