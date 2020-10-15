Verkeerscontrole rond Utrecht: honderd bestuurders met telefoon in de hand bekeurd

Bijna 150 automobilisten zijn woensdag 14 oktober naar huis gegaan met een forse boete. Zij werden onderweg staande gehouden door agenten van Team Verkeer tijdens een grote verkeerscontrole in de provincie Utrecht. De actie was primair gericht op afleiding in het verkeer.

Zicht van bovenaf

Agenten van Team Verkeer zijn iedere dag aanwezig in het verkeer voor verkeershandhaving, maar op woensdag 14 oktober had het team een duidelijke focus op afleiding. Om het effect te vergroten, werd bij deze controle ook een touringcar gebruikt. Vanuit de touringcar hadden agenten goed zicht op bestuurders in personenauto’s, bestelwagens en vrachtwagens. Door de hogere zitpositie kunnen zij overtredingen zien die vanuit een politieauto minder goed waar te nemen zijn. Zodra de agenten een overtreding constateerden, schakelden ze een van de volgauto’s of de aanwezige motoragent in. Die zetten de bestuurders vervolgens op een veilige plek aan de kant om de overtreding verder af te handelen. De controles werden gedaan op de hoofdwegen in de provincie Utrecht, waaronder de A27, A12 en A2 en verschillende provinciale wegen.

Bijna 150 bekeuringen

Tijdens de actiedag werden in zo’n zes uur tijd 106 bekeuringen uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig. De boete voor deze overtreding bedraagt €440,-.Daarnaast kregen 17 bestuurders een bekeuring voor een snelheidsovertreding. Verder maakte de politie 21 processen-verbaal op voor uiteenlopende overtredingen, zoals het rijden zonder gordel, onnodig links rijden of rijden over een doorgetrokken streep.