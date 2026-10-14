Politie onderzoekt cybersecurityincident bij Albert Heijn

Zowel bij de politie als het Openbaar Ministerie komen veel vragen binnen over het cybersecurityincident bij Albert Heijn. Op dit moment loopt er geen strafrechtelijk onderzoek naar het incident. Vanuit politie en OM is wel contact geweest met Ahold Delhaize. Het bedrijf is uitgenodigd om aangifte te doen. Om succesvol te kunnen opsporen en vervolgen is het cruciaal om altijd zo snel mogelijk informatie te krijgen van slachtoffers.

Bedrijven en organisaties die onder de nieuwe Cyberbeveiligingswet vallen hebben een meldplicht bij dit soort incidenten. Ahold Delhaize heeft conform deze plicht gehandeld. Informatie uit dit soort meldingen aan het NCSC kan voor politie en OM relevant zijn in de brede aanpak van cybercriminaliteit. Het kan gaan om bijvoorbeeld technische kernmerken van cyberaanvallen, die vergeleken kunnen worden met soortgelijke incidenten.

Los van het incident bij Albert Heijn, komen cybersecurityincidenten en cybercrime dagelijks voor. De impact is groot, de urgentie om dit samen aan te pakken ook.

Vanuit politie en OM doen ze onderzoek naar incidenten, verstoren we criminele processen, sporen ze daders op en vervolgen waar mogelijk. Tegelijk analyseren ze incidenten om werkwijzen van criminelen in kaart te brengen en het optreden continu te verbeteren. Ze kunnen cybercrime niet langer zien als een verzameling van afzonderlijke delicten, maar als een crimineel ecosysteem. Achter vrijwel iedere aanval schuilt een keten van onderling samenwerkende daders, middelen en criminele diensten die elkaar versterken: een criminele toeleveringsketen.