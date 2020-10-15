CBS: 408.000 werklozen in september

In september 2026 waren er 408 duizend mensen werkloos. 'Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5 duizend per maand toe. In dezelfde periode bleef het aantal mensen met betaald werk gelijk', zo meldt het CBS donderdag.

Percentage stabiel

Het werkloosheidspercentage was in september net als in augustus 4,0 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Het UWV registreerde eind september 197 duizend lopende WW-uitkeringen.

Niet-beroepsbevolking schommelt vanaf begin 2023 rond de 3,2 miljoen

Naast de 408 duizend werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die recent niet naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Daarom worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken omdat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking, de niet-beroepsbevolking, nam de afgelopen drie maanden af met gemiddeld 2 duizend per maand. De niet-beroepsbevolking schommelt vanaf begin 2023 rond de 3,2 miljoen, en het aantal werkenden al bijna drie jaar rond de 9,8 miljoen.

UWV: Stijging van het aantal WW-uitkeringen in september

Eind september telde UWV 197,1 duizend WW-uitkeringen. Daarmee zijn er 1,2 procent meer uitkeringen dan eind augustus. Er kwamen in augustus 24,6 duizend nieuwe uitkeringen bij en er werden 22,2 duizend uitkeringen beëindigd.

