6 Klussen die je aan het begin van de herfst in huis moet klaren

De zomer is voorbij. Autumnus is nu echt in het land en laat zich steeds meer van zijn regenachtige kant zien. Waarschijnlijk merk je in huis nu opeens weer al die kleine ergernissen op die je tijdens de zomer was vergeten. Je badkamer ruikt naar riool , je regenpijp overstroomt en de deur naar de tuin zit telkens klem. Klinkt ook maar één van deze problemen je bekend in de oren? Wacht dan niet langer en ga direct aan de slag met deze zes huis-, tuin- en keukenklusjes.

1. Controleer de kit rond al je ramen en deuren

Tijdens droog weer merk je het eigenlijk niet als er in de kitrand rond een raam of deur een scheurtje zit. Maar regent het hard? Dan zie je het water opeens naar binnen sijpelen. Inspecteer de kit rond ramen, kozijnen en buitendeuren daarom goed. Lijken die randen uitgedroogd? Vervang ze dan.

2. Maak je dakgoten en regenpijp goed schoon

Het hele jaar lang vallen er bladeren, mos en takjes in je dakgoot. In de droge zomer merk je daar bijna niks van. Maar dan gaat het regenen en bam! Je regenpijp werkt niet. Controleer daarom voordat het slechte weer er is of die nog goed doorstroomt en haal vuil en oude vogelnesten weg.

3. Loop je afvoeren en sifons na

Niks is zo vervelend als een vieze rioollucht in huis. Vaak komt die simpelweg omdat sifons leegvallen, bijvoorbeeld omdat je ze in de zomervakantie weinig gebruikt. Dit probleem los je op door je kraan of douche een tijdje door te laten lopen. Helpt dit niet? Dan kan er ook iets anders aan de hand zijn, zoals een lekkage of verstopping. Dat laatste herken je aan water dat niet of langzaam wegloopt. Denk je dat je hiermee te maken hebt? Neem dan contact op met een ontstoppingsdienst, zoals Michel Doorn Rioolservice.

4. Neem je dak onder de loep

Vooral als je een plat dak of een dakkapel hebt, is het goed om die aan het begin van de herfst even na te lopen. Let op scheurtjes, loszittend materiaal en plekken waar water lang blijft staan. Ook in huis kun je checken of je bij het plafond of langs de muren oude watervlekken ziet. Die verklappen dat water eerder naar binnen lekte.

5. Smeer sloten en scharnieren

Als het koud en nat wordt, ontstaan er soms problemen met sloten en scharnieren. Die gaan tijdens nat weer bijvoorbeeld piepen, komen vast te zitten of bewegen stroef. Een beetje onderhoud en olie voorkomt dat probleem.

6. Pak klemmende deuren, ramen en poorten aan

Bij vochtig of nat weer zet hout uit. Als je deur of raam daardoor gaat klemmen, is dat enorm vervelend. Kijk daarom op tijd of je ramen en deuren nog goed gelakt en vochtbestendig zijn. Schuur uitgezet hout eventueel op en lak het opnieuw, of laat dit door een specialist doen.

Is jouw huis al herfst- en winterproof?

Door goed op te letten of alles in huis nog functioneert zoals het hoort, voorkom je kleine ergernissen in de herfst en winter. Is jouw huis al kou- en waterbestendig?