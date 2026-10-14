Defensie zet in op bio-kerosine gemaakt van biologische afvalvetten

De eerste grote levering van met bio-kerosine bijgemengde brandstof is vandaag aangekomen. 'Deze is bestemd voor luchtvaartuigen als de F-35 op Vliegbasis Leeuwarden. De bio-kerosine is gemaakt van biologische afvalvetten en –oliën zoals frituurvet. Defensie zet hiermee een extra stap naar energiezekerheid en duurzaamheid', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

30 procent minder fossiele brandstof

Tot 60 procent van het totale brandstofverbruik bij Defensie bestaat uit kerosine. Door hier in te grijpen, kan relatief snel en simpel veel resultaat worden geboekt. 'Bio-kerosine draagt bij aan de defensiebrede doelstelling om in 2030 30 procent minder fossiele brandstof te gebruiken voor varen, vliegen en rijden', aldus het ministerie. De leveringen zijn vanaf nu structureel en zijn een tastbaar resultaat van de uitvoeringsagenda Energie en Duurzaamheid (2025) en de Roadmap Energiezekerheid (2026).

Van pilot naar vaste leveringen

Defensie heeft kerosinecontracten gesloten met meerdere leveranciers. Het is niet de eerste keer dat de luchtmacht bio-kerosine gebruikt. Enkele jaren geleden draaide er al een pilot om te zien hoe dit uit zou pakken. De leveringen zijn gebaseerd op de operationele behoefte en aanwezige brandstofvoorraden.

Belangrijk aandachtspunt

Brandstoffen zijn een belangrijk aandachtspunt in de eerdergenoemde Roadmap. Afhankelijk zijn van alleen maar fossiele brandstoffen maakt de krijgsmacht kwetsbaar voor geopolitieke crisis zoals recent met de Straat van Hormuz. Dan is het bijmengen van brandstoffen met biologische en later ook synthetische brandstoffen een realistische optie. Zo wordt diesel voor weg- en scheepsvervoer nu ook al bijgemengd met biobrandstof.

Duurzaam én meer gevechtskracht

Defensie wil in een vroeg stadium aanhaken bij de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. Dit moet er mede voor zorgen dat de krijgsmacht in 2030 minder afhankelijk is van de fossiele keten. Dit draagt niet alleen bij aan duurzaamheid, maar ook een gevechtskracht. Diversificatie van energieverbruik vergroot namelijk het militaire voortzettingsvermogen.

