Verdachte van autobrand in garage Theodoor van Hoytemastraat aangehouden

Een grote brand heeft in de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 oktober gewoed in een ondergrondse parkeergarage aan de Theodoor van Hoytemastraat in Amsterdam. De brand is inmiddels onder controle. Ook neemt de rook af. In de vroege ochtend van vrijdag 16 oktober heeft de politie een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van brandstichting. De recherche doet onderzoek naar de mogelijkheid dat het gaat om een relationeel conflict.

De brand ontstond rond 02.45 uur bij een auto in de parkeergarage. De hulpdiensten hebben zeker 55 woningen boven de parkeergarage ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt en kunnen voorlopig niet terug naar hun woning. Er wordt eerst onderzocht hoe groot de schade is. Op basis van de inspectie wordt beoordeeld of de bewoners hun woning kunnen betreden. Bij de brand is één persoon vanwege het inademen van rook op eigen gelegenheid naar een ziekenhuis gegaan. Er is verder niemand gewond geraakt. Wel zijn vijf auto’s in brand gevlogen en is er veel rook en schade in de parkeergarage.