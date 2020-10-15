Jan G. uit Overasselt door Duitsland overgeleverd aan Nederland

De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is op donderdag 15 oktober overgeleverd vanuit Duitsland. 'Hij was daar op 18 september jl op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aangehouden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdagavond.

Verdenking invoer partij cocaïne

'De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4.000 kilo cocaïne in te voeren. Deze partij werd op 7 september aangetroffen in containers in het Franse Duinkerke', aldus het OM.

Geweldsexplosie Overasselt

De verdachte kwam naar voren in een van de onderzoeken van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) naar aanleiding van de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september. De 28-jarige man, woonachtig in Overasselt, werd aangehouden op een parkeerplaats langs de A44 ter hoogte van de Duitse plaats Soest. De verdachte zit in alle beperkingen, hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Andere verdachte

Een andere verdachte in deze zaak werd op 4 september aangehouden in Dordrecht. Deze man wordt er eveneens van verdacht betrokken te zijn bij de poging om 3857 kilo cocaïne in te voeren. Die andere verdachte is al op 23 september voor de raadkamer verschenen en blijft 90 dagen vastzitten.

Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van het Landelijk Parket (LP). Vanwege de onderzoeksbelangen wordt er op dit moment geen verdere informatie over het onderzoek gedeeld.