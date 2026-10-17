'Lichaam Hadjar gevonden in koffer'

De vermiste Hajar uit Amsterdam die vrijdagochtend dood in het water aan de Amsteldijk werd gevonden, zou volgens omwonenden aangetroffen zijn in een koffer. Dit meldt De Telegraaf.

Uit gesprekken met hen zou de politie hebben gevraagd of zij een man hebben zien lopen met een koffer. Dit politie wil dit niet bevestigen.

Op 5 oktober werd Hajar als vermist opgegeven. Een dag eerder zou de vrouw voor het laatst zijn gezien bij de RAI. Hier vandaan vertrok zijn met een nog onbekende man in de richting van de wijk Buitenveldert.

