Nieuwe aanhouding na reeks aanslagen bij kapperszaken in Vlaardingen

Agenten hebben op vrijdag 16 oktober een 27-jarige man uit Vlaardingen aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een explosie op een kapperszaak in dezelfde stad.

De afgelopen maanden zijn er op meerdere momenten aanslagen gepleegd bij verschillende kapperszaken in Vlaardingen. Het gaat om verschillende explosies en een beschieting. De meest recente aanslagen vonden afgelopen week plaats, in de nacht van 15 op 16 oktober. De politie doet onder leiding van het Openbaar Ministerie, onderzoek.

In dat onderzoek kwam een 27-jarige verdachte in beeld, waarvan vermoed wordt dat hij betrokken is bij de explosie die plaatsvond bij een kapperszaak aan het Liesveld op 6 augustus jl. De man is vrijdag 16 oktober aangehouden en zit in beperkingen.

Het onderzoek door politie en OM gaat onverminderd door. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.