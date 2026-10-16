vrijdag, 16. oktober 2026 - 14:39 Update: 16-10-2026 17:51
Politie start onderzoek met TGO vanwege verdachte situatie Amsteldijk
Foto: Archief EHF
Amsterdam
Vanwege verdachte omstandigheden vrijdagochtend aan de Amsteldijk in Amsterdam is de politie een onderzoek gestart door een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Dit meldt de politie vandaag.
Melding verdachte situatie
De politie kreeg vanochtend rond 08.30 uur een melding van een verdachte situatie aan de Amsteldijk. 'Nadat agenten ter plaatse kwamen is een grootschalig onderzoek ingesteld. Verschillende specialismes waaronder forensische opsporing zijn aanwezig', aldus de politie die later met meer nieuws komt.
Categorie
Provincie
Blik op 112