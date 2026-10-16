Politie start onderzoek met TGO vanwege verdachte situatie Amsteldijk

Vanwege verdachte omstandigheden vrijdagochtend aan de Amsteldijk in Amsterdam is de politie een onderzoek gestart door een Team Grootschalige Opsporing (TGO). Dit meldt de politie vandaag.

Melding verdachte situatie

De politie kreeg vanochtend rond 08.30 uur een melding van een verdachte situatie aan de Amsteldijk. 'Nadat agenten ter plaatse kwamen is een grootschalig onderzoek ingesteld. Verschillende specialismes waaronder forensische opsporing zijn aanwezig', aldus de politie die later met meer nieuws komt.

