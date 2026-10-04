Alfa Romeo introduceert exclusieve Edizione Luna Rossa als nieuwe topuitvoering voor Junior en Tonale

Exclusieve kleuren, materialen en details verwijzen naar het Italiaanse zeilteam Luna Rossa. Tegelijkertijd krijgt de samenwerking tussen beide Italiaanse iconen steeds meer technische diepgang. Alfa Romeo deelt zijn expertise op het gebied van simulatie, dynamica en softwareontwikkeling met het zeilteam.

Alfa Romeo en Luna Rossa versterken samenwerking

Tijdens de tweede Preliminary Regatta voor de America's Cup 2027 in Napels, die van 24 tot en met 27 september plaatsvindt, presenteert Alfa Romeo de nieuwe Edizione Luna Rossa versie van de Alfa Romeo Junior en Tonale. Daarmee krijgt de samenwerking tussen twee Italiaanse iconen een nieuw hoofdstuk. Beide delen dezelfde visie: voortdurend innoveren, op het hoogste niveau presteren en grenzen blijven verleggen.