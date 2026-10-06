'Waarschuwing: 2 autostoeltjes falen in botsproef'

De Consumentenbond waarschuwt voor twee autostoeltjes die faalden in zijn botsproef. Het gaat om de Axkid Minikid Core en het stoeltje Britax Römer Baby-Safe Pro in combinatie met een Vario Base 5Z onderstel. Beide stoeltjes kunnen risico’s opleveren voor kinderen.

De Consumentenbond testte de Britax Römer Baby-Safe Pro in combinatie met een Vario Base 5Z Isofix-onderstel. Veel winkels verkopen deze combinatie. Het stoeltje heeft een comfortabele liggende stand waarbij het kindje achterwaarts in de auto zit. Maar juist in die stand ging het mis. Tijdens de botsproef schoot de gordel van het stoeltje open, waardoor de testdummy uit het zitje werd geslingerd.

De Consumentenbond testte het stoeltje ook op 2 andere manieren, namelijk in rechtopstaande stand en vastgezet met de autogordel in plaats van met het Isofix-onderstel. In die situaties waren er geen problemen. De Consumentenbond raadt consumenten die het zitje in bezit hebben aan om het alleen op één van deze manieren te gebruiken.

Gebroken gordelsluiting

Ook de Axkid Minikid Core heeft een liggende stand. Dit stoeltje bewoog tijdens de frontale botsing naar voren en botste daarbij tegen de eigen steunpoot. Daardoor schoof de steunpoot, die het stoeltje op de vloer ondersteunt, volledig in. Dit gebeurde zowel in de rechte als de liggende stand. Hierdoor klapte het stoeltje naar achteren. In de liggende stand brak bovendien de gordelsluiting los van de zitschaal, waardoor het onderlichaam van de dummy omhoog werd geslingerd.

De Consumentenbond raadt eigenaren van de Axkid Minikid Core aan het stoeltje niet meer te gebruiken en contact op te nemen met de fabrikant.

Reactie fabrikanten

Naar aanleiding van de test startte fabrikant Axkid een terugroepactie. Consumenten die dit autostoeltje hebben gekocht, kunnen deze gratis omruilen voor een Axkid Minikid 4 Pro. Fabrikant Britax Römer doet onderzoek naar de oorzaak van het mankement aan de gordel.



Strengere test

De Consumentenbond test 2 keer per jaar autostoeltjes op veiligheid en gebruiksgemak. De botsproeven bij deze tests zijn zwaarder dan de wettelijke keuringseisen (UN Reg. 129) en gebaseerd op de strengere eisen van Euro NCAP. Aan die strengere eisen konden deze stoeltjes niet voldoen.

De Consumentenbond publiceert de volledige resultaten van de test eind oktober.