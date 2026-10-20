Rover verzet zich tegen 'inhaalindexatie'

Hoewel Rover begrip heeft voor het doorberekenen van de inflatie door NS in 2027, verzet de reizigersvereniging zich tegen de extra 'inhaalindexatie' die treinkaartjes nóg duurder maakt. Positief is dat NS wel gehoor geeft aan de oproep van Rover om de PrijsTijdDeal-korting voortaan ook op de reisdag zelf aan te bieden via de app.

NS wil de tarieven niet alleen aanpassen aan de inflatie, maar voert ook een extra prijsverhoging van 1 procent door als 'inhaalindexatie'. Rover vindt dat NS hiermee op het verkeerde spoor zit. "Treinkaartjes moeten betaalbaar blijven om mensen in de trein te krijgen en te houden", zegt Rover-directeur Daan Zieren. "Het succes van het goedkope Dal Vrij-abonnement afgelopen zomer liet overduidelijk zien dat de vraag naar betaalbaar OV heel groot is. Nu NS eindelijk weer reizigersgroei ziet, wordt de reiziger weer gestraft met een grote tariefverhoging. Door steeds maximaal gebruik te maken van de ruimte die NS krijgt om tarieven te verhogen, houdt het bedrijf zelf verdere reizigersgroei tegen." Daarnaast wil Rover af van de extra toeslag voor de Intercity Direct (HSL), waar reizigers te maken hebben met forse snelheidsbeperkingen. Ook de verdere verhoging van het minimumtarief voor korte ritten naar € 3,10 noemt Rover onnodig en ontmoedigend voor de reiziger. Bij andere vervoerders kost een korte rit ongeveer de helft.

Winst voor de reiziger: PrijsTijdDeal op de dag zelf

Ondanks de stijging van de basistarieven is er ook goed nieuws voor de reiziger: NS neemt het advies van Rover over om de PrijsTijdDeal ook op de dag van vertrek aan te bieden. Tot nu toe moesten reizigers een kortingskaartje voor rustige uren minimaal één dag van tevoren aanschaffen. Daan Zieren: " Dat NS ons advies overneemt, is vooral voor incidentele reizigers goed nieuws. Mensen beslissen heel vaak pas op de dag zelf wanneer ze van A naar B reizen. Als er op dat moment nog voldoende plek is in een rustige trein, is het logisch dat je die reiziger ook dan beloont met een voordeliger tarief." Rover vindt het mooi dat kortingen straks kunnen oplopen tot 80 procent, maar vindt dat dagelijkse reizigers met een abonnement ook van dergelijke hoge kortingen moeten kunnen profiteren.

Verbetering voor internationale reizigers

Een andere doorbraak dankzij het advies van de consumentenorganisaties is dat de abonnementskortingen van NS per februari 2027 voortaan ook tot aan de grens gelden in de Eurocity Direct naar België. Rover blijft er echter bij NS en partner NMBS op aandringen om ook de verdere drempels voor grensoverschrijdend treinverkeer weg te nemen, zoals het gebrek aan doorgaande abonnementen en de te hoge basistarieven.