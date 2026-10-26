Nederland investeert fors in bescherming tropische bossen

Het kabinet wil over een periode van tien jaar maximaal 500 miljoen dollar uittrekken voor een innovatief internationaal initiatief om tropische bossen te beschermen. De kapitaalbijdrage is bestemd voor de Tropical Forest Forever Facility (TFFF), een nieuw vermogensfonds gericht op bosbehoud op lange termijn. De inschatting is dat het fonds 800 tot 900 miljoen hectare tropisch bos kan beschermen, zo’n 200 keer de oppervlakte van ons land. Met deze inzet voor ‘de longen van de wereld’ onderstreept Nederland zijn ambities voor internationale klimaatdoelen en biodiversiteit.

Bosbehoud is essentieel voor het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit. Maar zonder financiële beloning voor het in stand houden van tropische bossen is het al snel aantrekkelijker om bos te kappen dan om het te behouden. De Tropical Forest Forever Facility wil dit probleem oplossen. De TFFF heeft als doel een permanent vermogensfonds van uiteindelijk 125 miljard dollar op te bouwen, met 100 miljard vanuit de private sector. Nederlandse institutionele investeerders hebben hiervoor al belangstelling getoond.

Met de netto-opbrengsten van het fonds worden landen na controle op basis van satellietgegevens structureel beloond voor het behoud van hun bossen, met een indicatieve jaarlijkse vergoeding van ongeveer vier dollar per hectare per jaar. Een deel hiervan vloeit rechtstreeks naar inheemse volkeren en lokale gemeenschappen, die een grote rol spelen in het beheer van de bossen.

Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:“Klimaatverandering is een directe bedreiging voor onze veiligheid, welvaart en vrijheden. Het behoud van tropische bossen is daarom cruciaal, want het dringt uitstoot terug en is van wezenlijk belang voor de veerkracht van ecosystemen, biodiversiteit en de wereldwijde voedselvoorziening. Met deze inzet geven we landen een sterke, voorspelbare prikkel om hun tropische bossen te beschermen en te behouden. Dit past bij de ambitie van het kabinet om de internationale positie van Nederland op het gebied van klimaat verder te versterken, en dit zoveel mogelijk te doen via gelijkwaardige partnerschappen. We investeren samen. Ook geven we hiermee invulling aan de Nederlandse ambities om de klimaatdoelen van Parijs te behalen.”

Nederland sluit zich hiermee aan bij een internationale coalitie van onder meer Brazilië, Noorwegen, Indonesië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die allen hebben aangekondigd mee te investeren. De Wereldbank speelt een centrale rol in de ontwikkeling van TFFF. Op dit moment is de voorgenomen kapitaalbijdrage nog onder voorwaarden, zoals ook beschreven in de Kamerbrief over intensivering van het internationaal klimaatbeleid die minister Sjoerdsma vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nederland is nauw betrokken bij de uitwerking, samen met de andere deelnemers en de Wereldbank. De verwachting is dat dit proces medio 2027 wordt afgerond en dat TFFF vervolgens definitief kan starten.