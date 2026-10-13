Inflatie stijgt naar 3,4 procent in september

In september 2026 waren consumentengoederen en -diensten 3,4 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In augustus 2026 was de inflatie 3,3 procent. Het inflatiecijfer van september is hetzelfde als bij de snelle raming die op 2 oktober is gepubliceerd.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Consumentengoederen en -diensten waren in september 0,1 procent duurder dan in augustus.

Motorbrandstoffen stijgen harder in prijs

De inflatie steeg in september met name door de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen. Motorbrandstoffen waren in september 27,2 procent duurder dan een jaar eerder, in augustus was dit 23,4 procent. De prijs van diesel is het meest gestegen.

In september 2026 was de gemiddelde prijs voor een liter diesel 2,499 euro, in augustus 2,369 euro. Een liter benzine kostte 2,448 euro in september, in augustus was dit nog 2,333 euro. Ook de prijsontwikkeling van apparatuur voor mobiele telefonie had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie.