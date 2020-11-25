Armoede gelijk gebleven op 3 procent van de bevolking

In 2025 waren 521 duizend mensen arm. Dat is 3,0 procent van de bevolking, een even groot deel als in 2024. Ook het aandeel arme kinderen is met 2,6 procent hetzelfde gebleven. Onder werkenden steeg de armoede wel iets. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over armoede.

In de periode 2018-2023 daalde de armoede in Nederland elk jaar. In 2019-2021 speelden loonstijgingen en tijdelijke coronasteunmaatregelen daarbij een rol. Daarna zorgde de energietoeslag voor minder armoede. In 2023 werd bovendien het minimumloon verhoogd en de huur voor huishoudens met weinig inkomen verlaagd. Van die huurverlaging hadden mensen ook in 2024 en 2025 nog profijt, maar de energietoeslag viel weg en na vijf jaar daling nam de armoede in 2024 weer toe. Bij kinderen daalde de armoede in dat jaar nog wel iets, doordat het kindgebonden budget hoger werd.

Meer armoede bij zelfstandigen

Van de mensen (15 jaar tot AOW-leeftijd) met voornamelijk inkomen uit betaald werk was 2,1 procent arm in 2025. Dat is iets meer dan in 2024 (1,9 procent). Bij werkenden nam vooral de armoede onder zelfstandigen toe. Hier speelt mee dat hun koopkracht vrijwel gelijk bleef, terwijl die van werknemers verbeterde. Zelfstandigen zonder personeel zijn met 4,3 procent vaker arm dan zelfstandigen met personeel (1,9 procent) en werknemers (1,7 procent).

1 op de 3 mensen in armoede werkt

Van de mensen in armoede had 34 procent voornamelijk inkomen uit betaald werk. Daarmee maken werkenden een groter deel uit van de arme bevolking dan mensen die voornamelijk van een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering leven (27 procent).

Tot 2022 was dat omgekeerd. Toen werkte iets meer dan 20 procent van de arme bevolking en was ruim 37 procent uitkeringsontvanger. Door onder andere de energietoeslag en de huurverlaging kwamen vanaf 2022 vooral uitkeringsontvangers uit de armoede en bleven in verhouding veel werkende mensen achter.