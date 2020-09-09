Minister van plan erkenning Ongehoord Nederland in te trekken

Minister Letschert heeft dinsdag de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland (ON!) in trekken. Dat heeft zij aan ON! zelf en aan de Tweede Kamer aangekondigd.

'Wettelijke regels niet nageleefd'

Minister Letschert: “Er zijn duidelijke regels voor omroepen die met belastinggeld programma’s willen maken. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op. Het is geen makkelijk besluit, maar ik kan niet anders dan concluderen dat Ongehoord Nederland zich niet meer houdt aan de wettelijke regels voor de publieke omroep. Daarom start ik vandaag de procedure om hun erkenning in te trekken. Mijn besluit gaat over een organisatie die niet functioneert, dat staat los van het geluid of de mensen die die organisatie vertegenwoordigt.”

Overtredingen

De mediawet in Nederland is zeer streng als het gaat om het beschermen van media tegen ingrijpen vanuit de overheid. De overheid mag zich niet bemoeien met de inhoud van de journalistiek. De wet schrijft heel precies wanneer de minister wel over kan of zelfs moet gaan tot ingrijpen. In dit geval is dat om drie redenen, die elk afzonderlijk reden zouden kunnen zijn om de erkenning in te trekken:

'Ongehoord Nederland blijft structureel in gebreke'

Het Commissariaat voor de Media heeft als onafhankelijk toezichthouder op de omroepen geconcludeerd dat Ongehoord Nederland structureel in gebreke blijft in de naleving van wet- en regelgeving, de rechtmatige besteding van publiek geld en journalistieke kwaliteitsnormen. ON! voldoet niet meer aan de eisen van goede inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. Na een dergelijk zwaar oordeel moet de minister volgende de mediawet de erkenning van een omroep intrekken.

Verzoek NPO aan minister

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft de minister verzocht in te grijpen bij ON!, omdat ON! volgens hen onvoldoende uitvoering geeft aan de bereidheid tot samenwerking en dat dit gebrek aan samenwerking manifest en structureel is. Het structureel overtreden van de Journalistieke Code is daar onder andere aanleiding voor. Als de NPO vraagt om in te grijpen, heeft de minister volgens de mediawet de mogelijkheid om dat te doen.



Het Commissariaat voor de Media heeft binnen 1 jaar 2 sancties opgelegd. Het gaat om een boete voor belangenverstrengeling en het niet naleven van het redactiestatuut, en een last onder dwangsom, omdat ON! geen volledige informatie verstrekte over de financiële administratie. Twee van zulke sancties binnen één jaar betekent volgens de wet dat de minister over kan gaan tot intrekken van de omroeperkenning.

Voorgenomen besluit

Minister Letschert start vandaag de procedure. Zij heeft hier eerder vandaag ON! zelf en de Tweede Kamer over ingelicht. De volgende stap is dat er binnenkort een schriftelijk voorgenomen besluit naar ON! gaat. Na hoor en wederhoor neemt de minister een definitief besluit. Als dit besluit er is, kan ON! in bezwaar of beroep gaan bij de rechter.