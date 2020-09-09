Defensie pakt blootstelling lood tijdens schietoefeningen verder aan

Defensie verbetert de ventilatie op schietbanen en inventariseert het gebruik van munitie die minder lood uitstoot. Dit meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Meer mobiele simulatoren

'Ook komen er meer mobiele simulatoren en wordt schieten in simulaties opgevoerd. Het gaat om nieuwe aanvullende maatregelen om blootstelling aan lood tijdens het schieten door militairen zoveel mogelijk te beperken. Deze dragen eraan bij dat medewerkers goed beschermd blijven. Ook wordt hiermee voldaan aan onlangs verlaagde wettelijke grenswaarden voor de blootstelling van werknemers aan lood', aldus het ministerie. Verder krijgen medewerkers informatie over stoffen die tijdens het schieten vrijkomen, de mogelijke effecten op de gezondheid en hoe daarmee om te gaan.

Grenswaarden

De nieuwe grenswaarden gelden sinds 9 april. Ze zijn het gevolg van een wijziging van de Europese richtlijn die voor alle werkgevers geldt. De verlaagde grenswaarden zijn nodig omdat er meer inzicht is in de mogelijke effecten van lood op de gezondheid.

Uitzonderingspositie

Defensie heeft overigens een uitzonderingspositie vanwege de aard van het werk. Denk aan oefeningen en inzet. Dit neemt niet weg dat de krijgsmacht nadrukkelijk zorgt voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Defensie wil de blootstelling aan lood dan ook zo laag houden als technisch haalbaar is, zonder dat het ten koste gaat van de operationele gereedheid. In 2029 gaan de grenswaarden verder omlaag. Defensie houdt hier alvast rekening mee.

Onderzoek naar blootstelling

Bij militairen die in korte tijd weinig schoten, bijvoorbeeld om basisschietvaardigheden bij te houden, bleven de concentraties lood in het bloed ruim onder de huidige (nieuwe) grenswaarde. Dat was ook het geval met betrekking tot de toekomstige grenswaarde. Dit gold ook voor militair personeel dat in een korte periode veel schoot, en daarna een lange periode niet. Dat is geconstateerd na metingen van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) van Defensie.

Bij militairen die heel vaak en heel intensief schoten, bleven de concentraties lood in het bloed ook onder de huidige (nieuwe) grenswaarde. Wel lagen de waarden gemeten in deze groep rond de verder verlaagde grenswaarde die vanaf 2029 geldt. De genoemde maatregelen zijn dan ook noodzakelijk.

Medisch onderzoek en advies

Het onderzoek van het CEAG laat verder zien dat militairen die heel vaak en intensief schieten een jaarlijkse meting van de concentratie lood in bloed moeten krijgen. Op basis daarvan valt te bepalen of arbeidsgezondheidskundig onderzoek nodig is. Dit medisch onderzoek richt zich op het voorkomen of beperken van werkgerelateerde gezondheidsrisico’s.

Voor schietinstructeurs geldt hetzelfde, omdat ook zij logischerwijs veel bij schietsessies aanwezig zijn. Defensie gaat in kaart brengen aan wie – buiten het onderzoek om – een jaarlijkse lood in bloed meting moet worden aangeboden.