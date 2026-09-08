Vrouw met mes bedreigd in Eelde

Dinsdagochtend is rond 10.00 uur aan de Hooiweg in Eelde een oudere mevrouw bedreigd met een mes en werd er geld geëist.

Signalement verdachte

De overvaller is zonder buit vertrokken en ging te voet richting Paterswolde. Het signalement is een blanke man tussen de 15 à 20 jaar oud gekleed in een zwarte hoodie. De politie vraagt om informatie die kunt u doorgeven op telefoon nummer 0900-8844 of bij het zien direct 112 bellen.