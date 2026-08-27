Brand op akker Gasselternijveenschemond

Afgelopen dinsdagavond kwam er rond 18.30 uur een melding van een natuurbrand aan de N378 - Ir. W.I.C. van Veelenweg in Gasselternijveenschemond.

Verkeerde locatie

Die locatie bleek niet juist te zijn. Het ging om een landbouwperceel aan de Tweederdeweg. Dat was dus even zoeken voor de brandweer. De brand was door onbekende oorzaak ontstaan in een hoop hout afval waarschijnlijk vrijgekomen met het aardappelen rooien.

Meerdere brandweerkorpsen aanrijdend

Inmiddels waren de korpsen uit Gieten, Borger en 2e Exloërmond al aanrijdend te zijn met de watertankwagen en Stadskanaal en Gasselternijveen met de tankautospuit. Borger, 2e Exloërmond en Stadskanaal konden onverrichte zake terug keren naar hun kazerne.

Brand geblust

Brandweer van Gasselternijveen met ondersteuning van de watertankwagen van Gieten hebben de hoop afval geblust.