Vrijdag gedeeltelijke maansverduistering

Vrijdag 28 augustus is aan het einde van de nacht en in de vroege ochtend een gedeeltelijke maansverduistering zichtbaar. 'Vooral in het westen is de kans op opklaringen dan het grootst, al kunnen wolkenvelden en hoge sluierbewolking het zicht belemmeren', zo meldt Weeronline vandaag.

Eclips begint om 03:23 uur

De gedeeltelijke maansverduistering begint om 03:23 uur en bereikt om 06:14 uur het maximum. Kort daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit Nederland niet meer te zien. De verduistering eindigt om 09:04 uur.

De nacht naar vrijdag begint op veel plaatsen bewolkt. Van zuid naar noord trekken onweersbuien over het land. De meeste onweersbuien verlaten halverwege de nacht via het noorden het land.

Grootste kans op opklaringen in het westen

Vanuit het zuidwesten klaart het in de loop van de nacht langzaam een beetje op. Aan het einde van de nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden zodoende elkaar af. Tijdens opklaringen kan ook hoge sluierbewolking aanwezig zijn. Vooral tegen het einde van de nacht en in de vroege ochtend kan deze bewolking het zicht op de laagstaande maan belemmeren. De kans op opklaringen is in het westen van het land in ieder geval het grootst.

Maan staat laag boven de horizon

Rond het maximum staat de maan nog maar net boven de horizon. In Utrecht staat de maan dan ongeveer 5 graden boven de horizon. Een open plek met vrij zicht op het zuidwesten tot westzuidwesten biedt daarom de beste mogelijkheid om de verduistering te zien.

'De eerstvolgende totale maansverduistering vindt plaats op 31 december 2028. In 2029 volgen twee totale maansverduisteringen, op 26 juni en 20 december', aldus Weeronline.