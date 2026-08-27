Zicht op versoepeling droogtemaatregelen Twentekanalen

Rijkswaterstaat kijkt stapje voor stapje naar mogelijke versoepelingen van eerder genomen maatregelen voor de Twentekanalen. Dit meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag.

Sluis Eefde

Dit omdat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel langzaam weer stijgt. Onder meer wordt gekeken naar hoe en wanneer sluis Eefde weer beperkt kan worden gebruikt.

Vrijdag proefschutting sluis Eefde

Voor sluis Eefde gaat Rijkswaterstaat samen met Port of Twente kijken hoe en wanneer de sluis geleidelijk weer kan worden gebruikt. Op vrijdag 28 augustus vindt er een proefschutting plaats om te kijken wat dit doet met het waterniveau van de Twentekanalen: op dat moment kunnen er ook 2 schepen het kanaal uit naar de IJssel.