Man (53) na 33 jaar door DNA-match opgepakt voor verkrachting in Apeldoorn

De politie Oost-Nederland heeft afgelopen dinsdag 18 augustus een inmiddels 53-jarige man uit de gemeente Apeldoorn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een verkrachting in de zomer van 1993 in Apeldoorn. 'De verdachte zit vast', zo meldt de politie vandaag.

Vrouw in haar woning verkracht

Het is augustus 1993 als een vrouw in haar woning in de Apeldoornse wijk De Maten door een onbekende man wordt bedreigd met een mes en uiteindelijk wordt verkracht. Tot een aanhouding voor deze zeer ingrijpende zaak kwam het, ondanks uitgebreid onderzoek na het incident, nooit. Na ruim dertig jaar heeft de politie met behulp van DNA-verwantschapsonderzoek de verdachte kunnen identificeren en aanhouden.

DNA-verwantschapsonderzoek

Politie en het Openbaar Ministerie werken doorlopend aan de aanpak van cold case zaken. Forensisch onderzoek leidde tot een relevant DNA-spoor, maar een vergelijking van het DNA-profiel van dit spoor in de DNA-databank voor strafzaken leverde geen hit op met een persoon. Daarom heeft het onderzoeksteam ervoor gekozen om DNA-verwantschapsonderzoek te doen, op zoek naar mogelijke verwanten van deze onbekende verdachte in de DNA-databank voor strafzaken.

Nieuwe aanknopingspunten gevonden

Het resultaat van dit onderzoek leidde tot nieuwe aanknopingspunten. Het vervolgonderzoek dat daarop ingezet werd heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van de verdachte. Inmiddels is er DNA afgenomen van de aangehouden verdachte en deze komt overeen met het eerdergenoemde DNA-spoor.

Cold cases

Ook wanneer een zaak al langere tijd onopgelost is, blijven politie en het Openbaar Ministerie alert op nieuwe mogelijkheden om tot een doorbraak te komen. Denk daarbij aan nieuwe technieken, ontwikkelingen en informatie die beschikbaar komt. Waar mogelijkheden zijn, blijven rechercheurs van het cold case team zoeken naar nieuwe aanknopingspunten. Voor mensen die meer informatie hebben over een onopgeloste zaak geldt: het is nooit te laat om te praten.