Waarom het traditionele kerstpakket nog steeds niet verdwenen is

Nederland verandert, bedrijven veranderen, werknemers veranderen, maar de traditie van kerstpakketten aan het einde van het jaar blijft overeind. Toegegeven, de inhoud en vorm van de kerstpakketten varieert inmiddels een stuk meer dan vroeger, maar het idee blijft hetzelfde: het personeel bedanken voor een jaar hard werken.

Van praktisch geschenk naar vaste traditie

In de 19e eeuw ontstond de traditie van het geven van kerstpakketten, zij het in een andere vorm. Knechten en landarbeiders kregen aan het einde van het jaar een bedankje van hun baas, vaak in de vorm van een mand met eten en drinken. Later werden vergelijkbare pakketten verstuurd naar militairen in Nederlands-Indië. Het was dus niet iets waar de bedrijven en fabrieken zich mee bezig hielden in die tijd.

Dat kwam later pas, waarna het uitgroeide tot een extraatje voor het personeel. Vaak nog wel in vergelijkbare vorm, namelijk een daadwerkelijke mand of een pakket met daarin eten en drinken. Al werden het toen meer delicatessen. Dat groeide vervolgens weer uit naar de vele vormen die we nu kennen. Van gift cards tot elektronica en van klassiek kerstpakket tot een donatie aan het goede doel.

Het pakket verandert mee

Kerstpakketten zijn dus enorm veranderd in de loop der jaren en een belangrijke reden daarvoor is de kritische blik van de medewerker. Niet iedereen zit nog te wachten op hetzelfde klassieke kerstpakket. Net als dat je niet iedereen in je familie exact hetzelfde cadeau geeft met kerst. Wat je in ieder geval niet wil hebben is dat je werknemers het grootste deel van hun kerstpakket laten versloffen in de hoek van de voorraadkast.

Pakketten zijn er daarom nu in allerlei vormen en maten en je hoeft ze niet helemaal zelf samen te stellen, al kan dat natuurlijk wel. Online zijn genoeg mogelijkheden te vinden om eenvoudig pakketten te bestellen, zo kun je tegenwoordig ook kiezen voor kerstpakket mannen of voor vrouwen.

Daarom blijven werkgevers vasthouden aan het kerstpakket

Het is in al die jaren uitgegroeid tot een gegeven, mensen weten niet anders dan dat ze aan het eind van het jaar een kerstpakket krijgen van hun werkgever. En hoewel het de werkgever geld kost, zijn er maar weinig bedrijven die hiervan durven af te wijken. Het is net zo normaal geworden als vakantiegeld. Met het enige verschil dat je mensen niet snel zal horen klagen over het vakantiegeld, maar des te sneller over de kerstpakketten.

Om dat te voorkomen kun je maar beter een goed kerstpakket samen te stellen, en dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Denk na over iets waar je je personeel blij mee maakt en geef er een persoonlijke touch aan.

De traditie blijft dus nog wel even leven

Hoewel de discussies terug zullen blijven keren, is de kans klein dat de traditie aan populariteit gaat inboeten. Het is iets typisch Nederlands geworden en jaarlijks worden met Kerstmis de pakketten en cadeaus met elkaar vergeleken. Wie heeft het mooiste of beste pakket ontvangen van zijn of haar werkgever en wie heeft iets gehad dat ongezien in de prullenbak is geëindigd. Weet jij al hoe je zorgt dat jouw kerstpakket niet bij die laatste categorie hoort?

Zorg in ieder geval dat je er op tijd bij bent, want het wordt steeds drukker rondom de feestdagen en je wil natuurlijk al helemaal niet dat je te laat bent met de kerstpakketten!