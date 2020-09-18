Jan G. (28) uit Overasselt in Duitsland opgepakt voor drugssmokkel 3.857 kilo cocaïne

De Duitse politie heeft vrijdag 18 september – op verzoek van de Nederlandse autoriteiten – een Nederlandse man aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een poging om bijna 4.000 kilo cocaïne in te voeren. 'Deze partij werd maandag 7 september aangetroffen in containers in Duinkerke (Frankrijk)', zo meldt de politie vrijdag.

Jan G. uit Overasselt

'De verdachte kwam naar voren in een van de onderzoeken van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) naar aanleiding van de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september. De 28-jarige man, woonachtig in Overasselt, werd aangehouden op een parkeerplaats langs de A44 ter hoogte van de Duitse plaats Soest', aldus de politie. Volgens bronnen van de NOS zou het gaan om Jan G. uit Overasselt.

Overleveringsverzoek

Het strafrechtelijk onderzoek naar de in Duitsland aangehouden verdachte wordt uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) onder gezag van het Landelijk Parket (LP). Het overleveringsverzoek is ingediend.

Eerdere aanhouding man in Dordrecht

Twee weken geleden werd in Dordrecht een man aangehouden, die er eveneens van wordt verdacht betrokken te zijn bij de poging om 3.857 kilo cocaïne in te voeren. Vanwege de onderzoeksbelangen deelt de politie op dit moment geen verdere informatie over het onderzoek.