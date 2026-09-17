Diefstal van motorvoertuigen daalt landelijk met 5,8%; toename in Rotterdam en Breda

Het aantal gestolen motorvoertuigen in Nederland daalde in de eerste acht maanden van 2026 met 5,8%. Er vonden 332 minder diefstallen plaats dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit een analyse van Autoverzekering.nl. Regionaal zijn de verschillen groot: in steden als Amsterdam en Den Haag daalde het aantal diefstallen, terwijl onder andere Rotterdam en Breda juist een stijging lieten zien.

Landelijke daling grotendeels dankzij grote steden en Zuid-Limburg

In verschillende grote steden nam het aantal diefstallen duidelijk af. Zo daalde in Amsterdam het aantal incidenten van 701 naar 622 (-11,3%). In Den Haag vonden 266 diefstallen plaats, tegenover 307 diefstallen vorig jaar (13,4% minder). Ook Utrecht liet met 141 incidenten een daling (-14,0%) zien ten opzichte van de 164 diefstallen die er vorig jaar plaatsvonden.

In Zuid-Limburg was eveneens een duidelijke afname zichtbaar. In Sittard-Geleen daalde het aantal diefstallen van 91 naar 35. Dat is een afname van meer dan 60%. Ook Landgraaf en Beekdaelen lieten een afname zien van meer dan 60%. Daarmee vormen ze de top 3 van grootste absolute afname. In Heerlen waren er 104 incidenten, tegenover 143 vorig jaar (- 27,3%), en in Maastricht daalde het aantal diefstallen van 107 naar 70 (-34,6%).

Diefstal van motorvoertuigen in Rotterdam en Breda stijgt het meest

Tegen de landelijke trend in laten verschillende gemeenten juist een toename van het aantal diefstallen van motorvoertuigen zien. Zo nam het aantal diefstallen in Rotterdam met 39 incidenten toe ten opzichte van het jaar ervoor. In 2026 werden tot nu toe al 409 diefstallen gemeld, tegenover 370 in de eerste acht maanden van 2025. Ook in Breda was een toename: het aantal diefstallen ging hier van 71 naar 108, een stijging van 52,1%.

Ook gemeenten als Stichtse Vecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Oosterhout, Leeuwarden en Nissewaard noteren dit jaar meer diefstallen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Hoge procentuele uitschieters in kleinere gemeenten

Ook buiten de grote steden lopen de cijfers uiteen. In Maassluis steeg het aantal diefstallen van 5 naar 26, een toename van 420,0%. In Hendrik-Ido-Ambacht ging het aantal diefstallen omhoog van 6 naar 23 (283,3%). Ook Stichtse Vecht (163,6%), Oosterhout (242,9%) en Leeuwarden (160,0%) noteren een duidelijke toename.

Jean-Paul Würsten, verzekeringsexpert bij Autoverzekering.nl, legt uit dat deze grote stijgingen deels komen doordat in gemeenten met weinig diefstallen een klein aantal extra incidenten al snel tot een hoog percentage leidt. "Een stijging van 420% in Maassluis gaat over 21 extra diefstallen. Kijken we naar Rotterdam, dan betekent een stijging van 10,5% daar “slechts” 39 extra diefstallen. De absolute aantallen in de grote steden zeggen daarom meer over het totale risico dan de uitschieters in kleinere gemeenten."

Woonplaats heeft invloed op premie

Een daling van het aantal diefstallen in een gemeente betekent niet automatisch dat de autoverzekeringspremie daalt. Verzekeraars kunnen de regio en woonplaats wel meenemen bij het bepalen van de premie. Volgens Würsten kan een toename van het aantal diefstallen van motorvoertuigen in een gemeente daarom gevolgen hebben voor de premie of voorwaarden van een autoverzekering. "Waar iemand woont, telt mee bij de premieberekening van een autoverzekering."

De dekking bij diefstal verschilt bovendien per type autoverzekering. “Wie alleen een WA-verzekering heeft, is bij diefstal van het eigen motorvoertuig niet verzekerd. Alleen een WA beperkt casco- of een allriskverzekering dekt dat risico”, legt Würsten uit.