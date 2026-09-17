Defensie wil AI inzetten bij teelt van gewassen

De voedingswaarde van verse gewassen met AI-gestuurde teelt maximaal verhogen voor het defensiepersoneel. Dat is waar het innovatieproject ‘AI Bits for Healthy Bites’ van defensiecateraar Paresto om draait. Of dat ook lekker eten oplevert? 'De proeverij bij teeltlocatie Koppert Cress gaf daarop het antwoord', zo meldt het ministerie van Defensie.

'Marcheren op de maag'

“Een leger marcheert op de maag”, zei Napoleon al. Goede voeding is dan ook van levensbelang voor de militair; van dezelfde orde als goed materieel en een goede uitrusting. Maar door intensieve landbouw, bodemuitputting en misoogsten staan de productie van verse gewassen en de voedingswaarde ervan onder druk.

Innovatie

Defensie is daarom op zoek naar innovatieve methoden om de voedingswaarde van verse gewassen te vergroten. Met als resultaat een hoger aandeel ‘functional food components’, zoals vitaminen, mineralen, aminozuren en eiwitten. En met de samenwerking tussen Paresto en de bedrijven GrwNxt en Koppert Cress/DivisionQ wordt zo’n vernieuwing nu ook gerealiseerd.

Het project laat zien hoe AI‑gestuurde software de voedingswaarde van verse gewassen al tijdens de groei kan meten en voorspellen. In een geavanceerde kas van Koppert Cress test Division Q het AI‑teeltmanagementsysteem. Dit optimaliseert automatisch de groeiomstandigheden om het gehalte aan gezonde inhoudsstoffen te verhogen.

Strategische enabler

Ook binnen Defensie wordt voeding steeds meer als een strategische enabler gezien, weet directeur Paresto Frank Veldhof. “Goede voeding is cruciaal voor het functioneren van militairen. Om nog maar niet te spreken over wat goede voeding doet voor het moreel. Hiermee past dit initiatief naadloos bij de ambitie van Paresto om alle Defensiecollega’s van de beste voeding te voorzien.”

Lekker

Mooi, zo’n positieve AI-toepassing, maar buiten een hoge voedingswaarde moet de oogst natuurlijk ook gewoon lekker zijn. Aan de ‘proeftafel’ van Koppert Cress werd daar vandaag een eerste oordeel over geveld. Een chef bereidde de groente van de eerste AI-oogst. Daarna mocht een select gezelschap van Defensie een oordeel vellen.

AI Bits for Healthy Bites valt duidelijk in de smaak en lijkt daarmee een goede manier om de voeding voor de krijgsmacht te verbeteren. En meer dan dat: het project zet Nederland op de kaart als toonaangevend testgebied voor duurzame, AI-gestuurde voedselsystemen.