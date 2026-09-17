Verdachte aangehouden vanwege bestellen huurmoord op darkweb

Zondagavond 13 september is een vrouw van 58 jaar uit Enschede aangehouden. Deze aanhouding heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een bestelde huurmoord via het darkweb. In 2025 werd een onderzoek gestart naar deze opdracht, nadat RTL Nieuws informatie van een huurmoordwebsite op het darkweb deelde met de politie.

Het gaat hier om één van de Nederlandse zaken waarbij daadwerkelijk betaling heeft plaatsgevonden, met een beoogd slachtoffer uit Oost-Nederland. Betalingsgegevens gaven aanknopingspunten om verder onderzoek te doen. Het gaat hierbij om complex onderzoek naar een betaling die een aantal jaar geleden via bitcoin is verlopen. Bij de aanhouding van de vrouw zijn ook gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek.

Impact

De bestelde huurmoord is gelukkig nooit uitgevoerd, mede omdat de specifieke website niet ‘echt’ was en puur ingericht om opdrachtgevers op te lichten. De opdracht die hiervoor is gegeven is wel echt en betaald door de opdrachtgever. Daarom nemen we dit hoog op. Het beoogde slachtoffer is geïnformeerd over de aanhouding. Gezien privacy en de grote impact delen we over deze persoon geen aanvullende informatie.