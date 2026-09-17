Nederlander zit nu al aan zoutlimiet voor heel 2026

Vandaag hebben Nederlandse volwassenen tussen de 18 en 50 jaar al net zoveel zout gegeten als eigenlijk voor een heel jaar verantwoord is. Met nog meer dan drie maanden te gaan tot 31 december, is hun ‘zoutbudget’ eigenlijk al op.

Uit de meest recente Voedselconsumptiepeiling van het RIVM blijkt dat volwassenen in de genoemde leeftijdsgroep gemiddeld 7,2 gram zout per dag eten. Dat is 44% boven de bovengrens van 5,0 gram die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert. Ook het advies van de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum, maximaal 6,0 gram per dag, wordt hiermee structureel overschreden.

Van die dagelijkse zoutinname is ongeveer 85% (6,1 gram) afkomstig uit bewerkte en voorverpakte voedselproducten. Slechts 15% (1,1 gram) voegen mensen zelf toe met het zoutvaatje thuis in de keuken en aan tafel.

"Zoutmaxdag komt dit jaar weer veel te vroeg, en dat is geen toeval. Fabrikanten stoppen nog altijd heel veel zout in hun producten, en vrijwillige afspraken hebben daar in jaren niets aan veranderd. Het is tijd dat de overheid ingrijpt met bindende wettelijke normen, in plaats van te blijven vertrouwen op goede bedoelingen van de industrie," zegt Tahnee Didderen, campaigner bij voedselwaakhond foodwatch.

Een kleine hoeveelheid zout is essentieel voor het menselijk lichaam, maar in te grote hoeveelheden juist schadelijk. Te veel zout verhoogt het risico op hoge bloeddruk, met chronische nierziekte en hart- en vaatziekten als mogelijk gevolg. Daarnaast hangt overmatige zoutconsumptie samen met maagkanker, nierschade en botontkalking.

Ook de Nierstichting maakt zich zorgen over de overconsumptie van zout. Tom Oostrom, directeur Nierstichting: “Te veel zout vergroot het risico op chronische nierziekte. Dat is onomkeerbaar en kan uiteindelijk leiden tot nierfalen. Dialyse of een niertransplantatiezijn dan nodig om te overleven. In Nederland leven nu al ruim 1,8 miljoen mensen met chronische nierziekte. Hoogste tijd om zoutbewuster te eten.”

Het probleem zit hem vooral in wat we niet zelf toevoegen: verreweg het overgrote deel van al het zout dat we binnenkrijgen, is al door de voedselindustrie in het product verwerkt voordat het bij ons op tafel komt. Veel mensen realiseren zich niet eens hoeveel zout ze binnenkrijgen, omdat het verstopt zit in brood, soep, sauzen en kant-en-klaarmaaltijden.

Met Zoutmaxdag legt foodwatch, zoals ook in voorgaande jaren, de vinger op deze onderbelichte gezondheidscrisis. De organisatie herhaalt haar oproep aan de politiek: voer nu wettelijke maximumnormen voor zout in voedingsmiddelen in. Niet over een paar jaar, maar nu. Zoutmaxdag laat opnieuw zien dat vrijblijvendheid geen optie meer is.