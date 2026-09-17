Agent lost schot nadat man hem verf in het gezicht spuit bij rechtbank Rotterdam

De politie heeft donderdagochtend rond 09.00 uur een schot gelost bij een aanhouding van een verdachte aan het Wilhelminaplein in Rotterdam, nadat hij met een verfspuit een agent in het gezicht spoot. Dit meldt de politie donderdag.

Verdachte niet gewond

'De verdachte, een 39-jarige man uit Schiedam, raakte niet gewond. De recherche doet onderzoek naar het incident', aldus de politie.

Rechtbank aan bekladden met verfspuit

Agenten die belast zijn met de beveiliging van de rechtbank zagen op camerabeelden dat een man de rechtbank aan het bekladden was met een verfspuit. Toen deze agenten aankwamen op de locatie, kwam de verdachte achter een busje vandaan en spoot vanaf korte afstand met een verfspuit in het gezicht van een van de agenten.

Agent los schot

De agent loste een schot. Niemand werd hierdoor geraakt. De verdachte rende weg, maar werd snel aangehouden. De man wordt verdacht van mishandeling, verzet bij aanhouding en vernieling. Zoals gebruikelijk wordt het toegepaste geweld van de politie getoetst. De recherche onderzoekt het incident.