'Getuige' Hajar werd verdachte (23) na onderzoek van zijn telefoon

Maandag heeft de raadkamer van de Rechtbank Amsterdam voor 90 dagen de gevangenhouding bevolen van de 23-jarige verdachte in het onderzoek naar de dood van de 29-jarige Hajar. 'De verdachte zit sinds vandaag niet meer in beperkingen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Verdacht van moord dan wel doodslag op de 29-jarige Hajar

De 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van moord dan wel doodslag op de 29-jarige Hajar en van poging moord dan wel doodslag op een man en van bedreiging van een vrouw in de gemeente Koggenland. Ook wordt de man verdacht van het wegmaken van het lichaam van Hajar.

'Terughoudend'

Vanwege de beperkingen waren politie en het Openbaar Ministerie (OM) tot nu toe terughoudend met het delen van informatie. Nu de verdachte niet langer in beperkingen zit, kan het OM meer duidelijkheid geven over de loop van het onderzoek en de stand van zaken.

Meerdere personen als getuige gehoord

Het opsporingsonderzoek naar de dood van Hajar is gestart op 16 oktober na de vondst van haar lichaam in een koffer. Gedurende het vermissingsonderzoek, dat sinds de aangifte van haar vermissing liep, waren er al meerdere personen als getuige gehoord, waren camerabeelden veiliggesteld en werden verschillende andere opsporingsmiddelen ingezet. Hieruit volgde onder andere dat Hajar in de ochtend van 4 oktober met een persoon was gezien (de man bij de RAI, de latere verdachte).

Latere verdachte (23) eerst aangemerkt als getuige

Daarnaast waren er twee getuigen die stelden haar na deze ontmoeting nog op andere plekken te hebben gezien, waaronder een moment met een andere man (met een ander uiterlijk dan de man bij de RAI). Dit zou betekenen dat de verdachte niet de laatste persoon zou zijn geweest met wie Hajar was gezien, maar dat dit een andere man zou zijn geweest. De latere verdachte werd om die reden op dat moment als getuige aangemerkt en er werd verder onderzoek verricht naar de identiteit van de andere man met wie Hajar gezien zou zijn.

Onderzoek telefoon verdachte (23)

Nadat de latere verdachte als getuige was gehoord, werden zijn gegevensdragers, waaronder een telefoon, in beslag genomen voor nader onderzoek. Onderzoek in deze telefoon leidde tot de verdenking van verdachte. Uit later onderzoek is gebleken dat vermoedelijk beide getuigen niet Hajar hebben gezien, maar een andere vrouw of dat het een ander moment was dat de ontmoeting had plaatsgevonden.

Gesignaleerd

Nadat duidelijk was wat in de telefoon van verdachte was aangetroffen, is de man gelijk aangemerkt als verdachte en is hij bij alle politie-eenheden als gesignaleerd geregistreerd. Diezelfde ochtend ontving de meldkamer in de politie-eenheid Noord-Holland een melding dat er op dat moment een geweldsincident plaatsvond in een woning in de gemeente Koggenland. Bij de woning werd de 23-jarige man aangehouden die de verdachte bleek te zijn in het onderzoek naar Hajar.

