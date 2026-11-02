Beloning van twee miljoen euro voor tip aanhouding Jos Leijdekkers

Het Openbaar Ministerie heeft de beloning voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van Jos Leijdekkers verhoogd tot twee miljoen euro (2.000.000 euro). Sinds de zomer van 2024 weten opsporingsautoriteiten dat de 35-jarige voortvluchtige in Sierra Leone verblijft. De aanhouding van Leijdekkers heeft voor het Openbaar Ministerie en de politie de hoogste prioriteit. Wie daarbij informatie kan verschaffen die leidt tot de aanhouding van Leijdekkers komt in aanmerking voor deze uitzonderlijke beloning.

Jos Leijdekkers is één van de meest gezochte voortvluchtigen van Europa. In Sierra Leone staat hij ook bekend onder de naam ‘Omar Sheriff’. Jos Leijdekkers wordt gezien als één van de hoofdrolspelers in de internationale cocaïnehandel. De rechtbank Rotterdam heeft Leijdekkers op 25 juni 2024 veroordeeld tot 24 jaar cel, vanwege zes drugstransporten van in totaal bijna 7000 kilo cocaïne, een gewapende overval in Finland en het opdrachtgeven voor een liquidatie. Daarbij gelastte de rechtbank de onmiddellijke gevangenneming van Leijdekkers. De politie doet daarnaast nog onderzoek naar andere zaken waar Leijdekkers vermoedelijk bij betrokken is. Ten slotte is Leijdekkers ook in België veroordeeld tot 79 jaar gevangenisstraf.

2.000.000 euro

Het ministerie van Justitie heeft ingestemd met de tienvoudige verhoging van de beloning. De beloning van 2.000.000 euro is beschikbaar voor de doorslaggevende tip die leidt tot de aanhouding van Jos Leijdekkers. De beloning kan enkele dagen na zijn aanhouding worden uitgekeerd. Dit geld is dus voor degene die de aanhouding van Jos Leijdekkers mogelijk maakt, bijvoorbeeld door te vertellen wanneer hij welke reizen maakt en op welke momenten er kansen zijn om hem aan te houden, bijvoorbeeld omdat hij op locaties buiten Sierra Leone is. De informatie over Jos Leijdekkers kan door de tipgever met een speciaal team van de Nederlandse politie worden gedeeld. Het is veilig om via deze kanalen informatie te delen, en informatie delen kan in iedere gewenste vorm en taal. De informatie en de identiteit van de tipgever wordt door dit team behandeld als strikt geheim en wordt met niemand anders gedeeld, ook niet binnen andere politieteams en ook niet met de autoriteiten in Sierra Leone. De tipgever wordt en blijft op die manier zorgvuldig afgeschermd.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) is, samen met andere diensten van de politie en meerdere binnen- en buitenlandse partners, op zoek naar Jos Leijdekkers. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) voert het gezag over het onderzoek.

Grootschalige drugshandel

De rechtbank Rotterdam berekende in het vonnis dat Leijdekkers minstens tientallen miljoenen moet hebben verdiend met de cocaïnehandel. De onderschepte cocaïnetransporten van 7000 kilo in de zaak waar hij in Nederland voor veroordeeld is, vormen daar waarschijnlijk maar een klein gedeelte van. Onderschepte cryptocommunicatie-berichten van Sky-ECC geven een inkijk in zijn leidende rol in deze handel. Uit deze berichten komt ook naar voren dat Leijdekkers zich vermoedelijk schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en honderden kilo’s goud die mogelijk met de cocaïnehandel zijn verdiend.

Excessief geweld

Tevens is het vermoeden dat Leijdekkers betrokken is bij zeer ernstige gevallen van excessief geweld, waaronder de verdwijning en dood van Naima Jillal. Deze vrouw verdween op 20 oktober 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. In onderschepte cryptocommunicatie-berichten komt naar voren dat Leijdekkers een rol heeft bij de verdwijning van Jillal. Van Naima Jillal ontbrak lange tijd ieder spoor. Totdat op een telefoon, die in het Marengo-onderzoek in beslag is genomen, foto’s zijn aangetroffen van een vrouw. Het vermoeden bestaat dat het om Jillal gaat en dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is.

Wilt u de aanhouding van Jos Leijdekkers mogelijk maken en aanspraak maken op de beloning van twee miljoen euro? Heeft u zicht op de reisbewegingen van Leijdekkers, weet u wanneer hij op welke plek is, bijvoorbeeld wanneer hij in andere landen dan Sierra Leone is en wanneer er dus kansen zijn om hem aan te houden? Neem dan nu contact op met een speciaal team van de Nederlandse politie via tips-jos@politie.nl of via telefoonnummer +31 (0) 6 38 88 44 93. Het is veilig om via deze kanalen informatie te delen, en informatie delen kan in iedere gewenste vorm en taal. Uw identiteit wordt voor iedereen buiten dit team geheimgehouden, ook voor andere politieteams en voor de autoriteiten in Sierra Leone. Zo blijft u als tipgever volledig afgeschermd.